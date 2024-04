Legendzie futbolu został rok życia. Ma ostatnie marzenie. Łzy cisną się do oczu

Sven-Goran Eriksson to absolutna trenerska legenda. Przez lata dał się poznać jako wybitny fachowiec w różnych zakątkach świata. Był selekcjonerem reprezentacji Anglii, Meksyku, Wybrzeża Kości Słoniowej czy Filipin. Wielkie sukcesy odnosił także w klubach. Wspólnie z Lazio sięgnął po mistrzostwo i dwa puchary Włoch, a także Puchar Zdobywców Pucharów i Superpuchar UEFA. Trofea zdobył także z Benfiką Lizbona, Sampdorią czy IFK Goeteborg. Rok temu wycofał się z pracy wokół piłki. Okazało się, że cierpi na bardzo poważną chorobę.

Sven-Goran Erkisson usłyszał wyrok. "Lepiej jest o tym nie myśleć"

Lekarze zdiagnozowali u niego raka trzustki. Nowotwór ma być w bardzo zaawansowanym stadium. - Z bólem serca przyznaję, że w najlepszym przypadku został mi tylko rok życia, a w najgorszym trochę mniej. Nie ma pewności co do tego. Lepiej jest o tym nie myśleć. Można jednak oszukiwać swój mózg. Wystarczy dostrzegać pozytywy, nie oglądać się na przeciwności losu, bo to jest najgorsze - mówił w styczniu słynny szkoleniowiec.

Erikssona wsparło wiele gwiazd światowej piłki. Osobiście rozmawiali z nim na ten temat Wayne Rooney, David Beckham, czy Roberto Mancini. - Jest wielu przyjaciół, z którymi się kontaktuję. Piłkarze, a nawet prezydent FIFA, który wysłał bardzo piękną wiadomość tekstową - wyznał w rozmowie z "Aftonbladet".

Został mu rok życia. Spełnia ostatnie marzenia. "Nie siedzę w kącie i nie płaczę"

Jak radzi sobie ze świadomością, że zostało mu już mało czasu? Codziennie stara się uprawiać sport, nie myśleć o przyszłości i żyć z dnia na dzień. Pod koniec marca spełnił swoje wielkie marzenie, by poprowadzić drużynę Liverpoolu. Stało się tak w charytatywnym meczu legend tego klubu z byłymi zawodnikami Ajaksu Amsterdam. W imprezie wziął udział m.in. Jerzy Dudek. - W Liverpoolu płakałem z radości. To było niesamowicie piękne - wspominał. - Ale nie siedzę w kącie i nie płaczę, bo jestem chory. Nie pozwoliłabym sobie na to - dodał.

76-latek zdradził, że pozostało mu jeszcze jedno skromne marzenie do zrealizowania. - Tak, kiedy nadejdzie wiosna i lato, będę w domu na farmie, wyjdę na grilla, zaproszę ludzi. Będzie miło - wyjawił. Na koniec został zapytany, jak chciałby zostać zapamiętany, - Że byłem uczciwym człowiekiem. Jako trener zrobiłem, co mogłem, więc chcę, żeby mnie zapamiętano jako dobrego człowieka - spuentował.