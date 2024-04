Anglicy mają dość już przed Euro. UEFA ich do tego zmusiła. Afera na cały kraj

Reprezentacja Anglii nigdy nie wygrała mistrzostw Europy, ale pod wodzą Garetha Southgate'a udowodniła, że potrafi grać w wielkich turniejach. Półfinał mistrzostw świata, finał Euro 2020 - to wszystko każe widzieć Wyspiarzy w gronie potencjalnych triumfatorów zbliżającego się czempionatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczne mistrzostwo Polski o krok! "Stosunki z Legią nie są najlepsze"

Angielskie media grzmią. "Zombieland"

Media z Wysp Brytyjskich są jednak pełne obaw przed turniejem. Nie chodzi o występ kadry Southgate'a, a o kibiców, którzy wybiorą się do Niemiec. "Fani z Anglii zostali poinformowani przez UEFA, aby rezerwować hotele przy ulicy zamieszkanej przez uzależnionych od narkotyków "zombie" w największym slumsie Niemiec" - pisze "The Sun".

Dziennikarze dodaję, że europejska federacja zarekomendowała kibicom Anglii lokowanie się w hotelach dzielnicy dworcowej we Frankfurcie. "The Sun" uważa, że to "bezmyślne", a miejsce nazywa "najbardziej niebezpiecznym slumsem w Niemczech".

"Heroina i kokaina są tam tradycyjnymi narkotykami, ale na ulice trafiła metamfetamina i nowy mieszany kokainowy crack" - czytamy.

Medium cytuje także byłego szefa służby dowodzenia i sytuacji policji miejskiej. - Nowy mieszany koktajl sprawia, że ludzie, którzy go zażyli, tracą kontrolę i stają się bardziej agresywni niż kiedykolwiek wcześniej - miał powiedzieć Gunter Tauber.

- Nie sądzę, by w porządku było, aby UEFA doradzała kibicom pobyt na tym obszarze - uważa konsultant ds. bezpieczeństwa.

Nie wiadomo, czy kibice zdecydują się stacjonować na wskazanym przez europejską centralę obszarze. We Frankfurcie Anglicy rozegrają swój drugi mecz grupowy. 20 czerwca zmierzą się z Danią. Wcześniej - 16 czerwca w Gelsenkirchen - zmierzą się z Serbią. Ostatnim rywalem reprezentacji Southgate'a będzie Słowenia. To spotkanie odbędzie się 25 czerwca w Kolonii.