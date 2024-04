Dwa gole Polaka! Jest czołowym strzelcem ligi. W ekstraklasie go nie chcieli [WIDEO]

Kacper Kostorz uchodził w Polsce za wielki talent, ale w ekstraklasie trudno mu się było przebić. Rozegrał w niej raptem 29 meczów i strzelił trzy gole, choć sił próbował w trzech różnych klubach - Legii, Koronie i Pogoni. Niewiele lepiej było na poziomie I ligi. W barwach Podbeskidzia Bielsko-Biała i Miedzi Legnica zanotował 70 występów i zdobył tylko pięć bramek. Latem zeszłego roku zdecydował się na transfer za granicę i został wypożyczony z Pogoni Szczecin do FC Den Bosch, czyli zespołu z drugiego poziomu ligowego w Holandii.

Kolejne gole Kacpra Kostorza. Polak jest nie do zatrzymania

Przenosiny do tego klubu okazały się świetną decyzją. Polak jest w bardzo dobrej formie w bieżącym sezonie i regularnie trafia do siatki. Kolejną okazję do gry miał w poniedziałek. Tego dnia FC Den Bosch zmierzyło się na wyjeździe z Jong Ajax. Kostorz kapitalnie rozpoczął to spotkanie i wpisał się na listę strzelców już 40. minucie.

Napastnik na tym nie zamierzał się zatrzymywać. W 62. minucie jeden z obrońców rywala popełnił fatalny błąd i zbyt lekko wycofał piłkę. Przejął ją Kostorz i ruszył w kierunku bramki. Polak wbiegł w pole karne i najpierw minął bramkarza. Następnie sprytnym zwodem oszukał obrońcę i strzelił kolejnego gola. Finalnie więcej w tym meczu już się nie wydarzyło i FC Den Bosch pokonało Jong Ajax 2:0.

Jong Ajax 0:2 FC Den Bosch

Strzelcy: Kacper Kostorz (40', 62')

Tym samym Kostorz po raz kolejny udowodnił, że jest w świetnej dyspozycji. Do tej pory rozegrał łącznie 34 mecze, w których strzelił 14 goli i zaliczył pięć asyst. Dzięki temu zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji strzelców. Jego drużyna po 33 kolejkach zajmuje 19., czyli przedostatnie miejsce z dorobkiem 26 punktów.