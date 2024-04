Trzy wielkie kluby walczą o "płatnego zabójcę". Może być najdroższy na świecie

Franco Mastantuono ma zaledwie 16 lat i jest ofensywnym pomocnikiem. W swoim kraju uznawany jest za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy. Argentyńczycy wiążą z nim olbrzymie nadzieje, widzą przyszłą gwiazdę kadry.

Trzy giganty stoczą walkę o rewelacyjnego Argentyńczyka. "To płatny zabójca"

Franco Mastantuono ma w swoim kontrakcie najwyższą klauzulę w historii argentyńskiego futbolu - 45 milionów euro. Wkrótce może być jednak ona nawet wyższa. Na razie zawodnik ma umowę z River Plate do końca czerwca 2026 roku.

Gdyby rzeczywiście Mastantuono odszedł z River Plate za więcej niż 45 milionów euro, to zostałby najdroższym piłkarzem pozyskanym przed 18. urodzinami. Dotychczas Real Madryt 45 milionów euro zapłacił za trzech Brazylijczyków: Viniciusa Juniora, Rodrygo i Endricka.

Teraz zagraniczne media piszą, że FC Barcelona, Real Madryt i Manchester City stoczą wielki bój o podpis zawodnika.

- Wielka walka o pozyskanie Franco Mastantuono już się rozpoczęła. To było normalne. 16-letnia perełka River Plate to wielka sensacja 2024 roku w argentyńskiej piłce nożnej. To pomocnik o świetnej technice, z ułożoną lewą nogą, który może grać zarówno w środku, jak i na skrzydle. W nadchodzących latach może zrobić rewolucję w światowym futbolu - pisze hiszpański "Sport". Dodaje również, że jest niemal pewne, że do walki o względy piłkarza wkroczy też PSG.

"Sport" uważa, że piłkarz najlepiej pasuje do FC Barcelony.

- Mastantuono ma profil Barcelony: dobry techniczny, kontaktowy, z inteligencją taktyczną, wszechstronny i atakujący z drugiego rzędu. Jest płatnym zabójcą, jak mówią o nim w Argentynie, z osobowością i hierarchią nieodpowiednią nawet dla jego wieku - dodaje "Sport". Jego wielkie umiejętności, zwłaszcza piękne dryblingi można zobaczyć w linku poniżej.

16-latek na początku tego roku dołączył do pierwszego zespołu 37-krotnego mistrza Argentyny. Od tamtej pory rozegrał dziesięć spotkań, zdobył jedną bramkę. Na boisku spędził 361 minut.

Po 27. meczach River Plate zajmuje pierwsze miejsce w argentyńskiej lidze. Ma 61 punktów i aż 11 przewagi nad wiceliderem - Talleres Cordoba.