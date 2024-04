Maciej Rybus pod ścianą. Rosjanie podjęli decyzję

Maciej Rybus od lat jest mocno związany z Rosją. W przeszłości występował w Lokomotiwie Moskwa, Tereku Grozny i Spartaku Moskwa. Latem zeszłego roku przeniósł się do Rubina Kazań, gdzie gra do dziś. Jego przygoda w tym klubie nie wygląda jednak najlepiej.

Agent Rybusa wypowiedział się o jego przyszłości

Rybus bardzo rzadko pojawia się na boisku. Do tej pory rozegrał łącznie jedynie dwa mecze. Powodem tak licznych nieobecności piłkarza są problemy zdrowotne. Od sierpnia leczy uraz, a jego powrót do gry stale się wydłużał. W związku z tym przyszłość Polaka w Rubinie stoi pod znakiem zapytania. Na ten temat wypowiedział się agent zawodnika Roman Oreszczuk.

- Kontrakt Rybusa wygasa latem. Na razie ani Maciej, ani Rubin nie są gotowi do rozmów. Rybus musi w pełni wrócić do zdrowia. Na szczęście, już wszystko jest w porządku. Maciej trenuje w grupie i myślę, że za tydzień, dwa zobaczymy go na boisku - powiedział w rozmowie ze Sport24.ru.

Rosjanie stawiają więc Rybusa pod ścianą, bo od czasu powrotu do gry, będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. - Przez pozostałą część sezonu Rybus musi udowodnić, że nadal jest na poziomie naszej ligi. Rubin i Maciej powrócą do kwestii przedłużenia kontraktu po zakończeniu sezonu - dodał Oreszczuk. Rubin Kazań po 22 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli rosyjskiej ligi z dorobkiem 33 punktów.

Kontrowersyjny wywiad Rybusa. Mocne słowa krytyki

Niedawno o Rybusie znów zrobiło się głośno z powodu wywiadu, którego udzielił TVP Sport. - Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną, założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość. Tam też osiągnąłem największe sukcesy piłkarskie. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste - mówił.

Rybus już wcześniej był bardzo krytykowany za pozostanie w Rosji mimo inwazji tego kraju na Ukrainę i został nawet odsunięty od reprezentacji Polski. Jego niedawne słowa dolały oliwy do ognia. "W du*ie ma wojnę na Ukrainę. Zakrywa uszy i udaje, że nie słyszy" - pisali oburzeni dziennikarze i eksperci.