Miał walczyć w Clout MMA, teraz został radnym. Wielki sukces polskiego piłkarza

Radosław Majewski startował z pierwszego miejsca na liście lokalnego Komitetu Wyborczego Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Został jedynym z tego ugrupowania, który wywalczył mandat radnego w swoim okręgu.

REKLAMA

Piłkarz Znicza w miejskiej radzie

Radosław Majewski urodził się w Pruszkowie, tutaj też zaczynał swoją przygodę z piłką nożną. Grał w drużynie U19, w 2002 r. dołączył do pierwszego zespołu. Cztery lata później wypłynął na szerokie wody, grając przez lata w klubach ekstraklasy, w Anglii, Grecji i Australii. Ostatnio leczył kontuzję kolana, a gdy rehabilitacja zmierzała ku końcowi, wrócił do Znicza, podpisując kontrakt do końca tego sezon.

Poza treningami i grą dla Znicza w Fortuna 1. Lidze znalazł czas na poprowadzenie kampanii wyborczej, ubiegając się o mandat do Rady Miasta Pruszkowa. Odłożył w czasie plany udziału w gali freak fightów. Najprawdopodobniej walczyłby w ramach federacji Clout MMA.

"Jako radny chciałbym: zadbać o dobrą infrastrukturę sportową, starać się o dofinansowanie zajęć sportowych, wspierać programy i projekty aktywizujące dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego. Także proszę Was, drodzy Mieszkańcy Pruszkowa, o oddanie głosu na mnie" - napisał w treści posta na Instagramie w połowie marca, ogłaszając swój start w wyborach.

- Chciałbym połączyć futbol z funkcją radnego i wiem, że jest to do zrobienia. Przed zgłoszeniem kandydatury na radnego sprawdzałem sobie wszystko, dopytywałem, analizowałem. Trzy posiedzenia rady miasta w miesiącu, a do tego treningi w Zniczu i mecze w weekend nie powinny być problemem. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, co chcę zrobić. Mam zamiar działać na tym obszarze, który znam. Zajmować się sportem. Pojawiać się w szkołach, wzbudzać w dzieciach ciekawość sportu, zachęcać do ruchu. Chciałbym mieć też wpływ na poprawienie sportowej infrastruktury w moim mieście, nawet tu na Zniczu. Zająć się problemami uczniów z biedniejszych rodzin - mówił w rozmowie ze Sport.pl.

Majewski i jego koledzy z drużyny nie mogli zagłosować, bo w dzień wyborów Znicz grał w Rzeszowie z miejscową Stalą. Goście z Pruszkowa przegrali 0:2. Ale to nie przeszkodziło byłemu reprezentantowi Polski w wywalczeniu mandatu radnego. W swoim okręgu otrzymał 4,76 proc. głosów. To czwarty najlepszy wynik. Był wystarczający, by odnieść sukces w wyborach. Jeszcze do niedawna dużo mówiło się o tym, że Majewski trafi do freak fightów. Piłkarz w styczniu miał dostać ofertę z Clout MMA, ale wygląda na to, że jego kariera potoczy się inaczej.

W okręgu, w którym startował Majewski, do zgarnięcia było pięć mandatów. Trzy przypadły politykom Koalicji Obywatelskiej, a jeden trafił do Prawa i Sprawiedliwości.

Licząc wszystkie okręgi, komitet Majewskiego wywalczył pięć mandatów do miejskiej rady.