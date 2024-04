Katastrofa wielkiego klubu. Niedawno grali w Lidze Mistrzów. Teraz drżą przed spadkiem do 3. ligi

Schalke 04 w niczym nie przypomina zespołu, który jeszcze kilka lat temu rywalizował w najbardziej elitarnych rozgrywkach w Europie. Niedzielny remis z Hannoverem to kolejny przykry moment dla kibiców. Aż do 81. minuty wydawało się, że czarna seria bez zwycięstwa zostanie przerwana, ale piłkę do własnej siatki skierował Paul Seguin.

Upadek Schalke. 3. Bundesliga coraz bliżej

"Jak Schalke wygrało z liderem półtora miesiąca temu, to tworzyłem w głowie wizję szalonego rajdu po awans. A nie wiem teraz, czy się w 2. Bundeslidze utrzymają. Co za durne hobby sobie człowiek wybrał" - napisał na portalu X dziennikarz Viaplay, a prywatnie kibic klubu Marcin Borzęcki.

Rzeczywiście fani zespołu z Nadrenii Północnej-Westfalii mogą martwić się o ligowy byt w 2. Bundeslidze. "Ewentualny spadek byłby katastrofą. To dlatego, że klub ma potężne długi, sięgające 165 mln euro, przez które nie dostałby licencji na grę w trzeciej lidze. Władze za wszelką cenę chcą tego uniknąć" - pisał w lutym dziennikarz Sport.pl Hubert Rybkowski.

Problem w tym, że zespół, w którym występuje Marcin Kamiński, ma regularne problemy z wygrywaniem meczów. Zaledwie trzy punkty - tyle dzieli drużynę prowadzoną przez Karela Gaerertsa od zajmującej 17. spadkową pozycję ekipy Kaiserslautern.

Schalke nie jest w stanie wygrać dwóch meczów z rzędu od grudnia. Nadzieją pozostaje terminarz, w którym piłkarzom z Gelsenkirchen przyjdzie zmierzyć się z Osnabruck i Hansą Rostock - zespołami znajdującymi się na niższych lokatach.

Pomimo tak słabego sezonu klubu nie zostawili kibice. Tylko Borussia Dortmund może pochwalić się większą średnią frekwencją od Schalke. Ich mecze regularnie ogląda około 60 tysięcy widzów.

Schalke 04 Gelsenkirchen w swoim dorobku ma siedem mistrzostw kraju, pięć pucharów, jeden superpuchar i jeden Puchar UEFA. Jego spadek byłby z pewnością wielką stratą dla niemieckiego futbolu.