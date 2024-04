Polski piłkarz wrócił do żywych. Pieją z zachwytu! Będzie wielki powrót na Euro?

Początki Michała Skórasia w Belgii nie należały do najłatwiejszych. Skrzydłowy po transferze z Lecha Poznań był głównie rezerwowym, ale wszystko zmieniło się wraz z przybyciem do klubu nowego trenera. Nicky Hayen zdaje się ufać Polakowi, a to owocuje dobrą grą.

Skóraś chwalony w Belgii. Dobre wieści

W pierwszych dwóch spotkaniach pod wodzą tego szkoleniowca Skóraś wystąpił w podstawowym składzie. W niedzielę 7 kwietnia Club Brugge pokonał Anderlecht 3:1, a skrzydłowy był pierwszoplanową postacią. Asystował przy dwóch golach gospodarzy. W 3. minucie posłał piłkę z rzutu rożnego wprost na głowę Brandona Mechele, a w drugiej części spotkania zanotował kluczowe podanie przy trafieniu Raphaela Onyediki.

Nic dziwnego, że taki występ odbił się szerokim echem w przestrzeni medialnej. Jeden z profilu na portalu X nazwał Skórasia "maestro".

Club Brugge walczy w grupie mistrzowskiej belgijskiej Pro League. Zajmuje czwarte miejsce, ale dzięki wygranej zmniejszył swoją stratę do Anderlechtu, który prowadzi w tabeli. Przewaga brukselczyków wynosi zaledwie pięć punktów.

Skóraś, który w trwającym sezonie rozegrał 35 meczów, zdobył dwa gole i zanotował osiem asyst, ma szansę na występy nie tylko w lidze. Brugge wciąż liczy się w walce o triumf w Lidze Konferencji Europy. Rywalem Belgów będzie PAOK Saloniki.

Dobre występy skrzydłowego to kapitalne wieści dla Michała Probierza. Selekcjoner z pewnością bacznie obserwuje jego poczynania. Skóraś to 7-krotny reprezentant kraju. Debiutował u Czesława Michniewicza, który zabrał go na mundial do Kataru. Na imprezie wystąpił w spotkaniu z Argentyną. Ostatni raz w koszulce z orłem na piersi wystąpił we wrześniu 2023 roku. Wybiegł na murawę w przegranym pożegnalnym spotkaniu Fernando Santos z Albanią.