Miał być liderem reprezentacji Polski. Brutalna weryfikacja. "Jest piłkarzem zapomnianym"

Kacper Kozłowski stał się młodą gwiazdą ekstraklasy w barwach Pogoni Szczecin, a w wieku 17 lat i 163 dni debiutował w reprezentacji Polski w wygranym 3:0 meczu z Andorą. Później Paulo Sousa dał mu nawet szansę gry na Euro 2020, a zawodnik w lecie 2022 roku przeniósł się do Brighton za 11 milionów euro. Wówczas jego kariera znacznie zwolniła, a obecnie w Anglii raczej nikt o nim nie pamięta.

Fatalna sytuacja Kacpra Kozłowskiego. "Wciąż istnieją wątpliwości"

Kozłowski po transferze został natychmiastowo wypożyczony do Unioniu Saint-Gilloise, a kiedy wrócił, to niedługo później odszedł na kolejne wypożyczenie do holenderskiego Vitesse. W Arnhem spędza już drugi sezon, w którym zagrał 28 meczów, zdobył dwa gole i zaliczył cztery asysty. Wynik nie zachwyca, zwłaszcza że jego drużyna jest ostatnia w tabeli i lada moment może spaść z Eredivisie.

Po sezonie Kozłowski ma wrócić do Brighton, ale czy właściwie ma tam czego szukać? - Wciąż istnieją wątpliwości co do tego czy Kozłowski poradzi sobie z atletycznym poziomem Premier League - powiedział TVP Sport dziennikarz Brian Owen z angielskiego "The Argus", które zajmuje się Brighton.

- W tym sezonie przeszedł niezauważony i wśród kibiców Brighton jest niemal zapomnianym piłkarzem - dodaje angielski ekspert. Trudno oczekiwać, by w klubie z Pascalem Grossem, Adamem Lallaną czy Jakubem Moderem kibice przejmowali się Kozłowskim, który raczej nie zachwyca nawet na wypożyczeniu. - Bez wątpienia klub bacznie mu się przygląda, ale ma wiele opcji ofensywnych środkowych pomocników - dodaje Owen.

20-letni pomocnik wróci do Brigthon w lipcu, gdzie być może spotka już nowego trenera. Roberto De Zerbi łączony jest z europejskimi gigantami i być może nowy szkoleniowiec dostrzeże coś więcej w młodzieżowym reprezentancie Polski. Kontrakt Kacpra Kozłowskiego wygasa dopiero w czerwcu 2026 roku, więc zawodnik ma jeszcze trochę czasu, by przebić się w Anglii.