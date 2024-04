Dariusz Szpakowski usłyszał koszmarną wiadomość od lekarza. "Nogi się pode mną ugięły"

Po blisko trzech latach Dariusz Szpakowski ponownie skomentował mecz reprezentacji Polski. Po przegranym w czerwcu 2021 roku meczu ze Szwecją na Euro 2020 legendarny sprawozdawca skomentował mecz Biało-Czerwonych z Walią w finale baraży do Euro 2024. Nagranie przedstawione przez TVP pokazało, że mimo blisko 73 lat Szpakowski ciągle ma w sobie pasję do zawodu.

Zobacz wideo Tak Dariusz Szpakowski podsumował awans Polski na Euro 2024

Po skomentowanym finale mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku Szpakowski jakiś czas później pożegnał się z TVP i od tamtego czasu pojawiał się tylko w programach publicystycznych. Jednak po zmianach, jakie nastąpiły u publicznego nadawcy po wyborach parlamentarnych z 15 października, Szpakowski ponownie znalazł zatrudnienie w TVP, co zaowocowało skomentowaniem meczu z Walią.

Dariusz Szpakowski może skomentować mecz Polski na Euro 2024. "Są takie plany"

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet zdradził, czy będzie pracował przy meczach Polaków na Euro 2024. - Decyzję podejmie dyrekcja Telewizji Polskiej, ale mogę chyba zdradzić, że są takie plany. Chcę podkreślić jedno, bo już słyszę głosy, że przyniosłem szczęście, to powinienem relacjonować wszystkie spotkania reprezentacji Polski. Jest Mateusz Borek, są inni komentatorzy w Telewizji Polskiej. Naszą siłą jest różnorodność - powiedział w dyplomatyczny sposób. Można jednak zakładać, że usłyszymy go przy którymś z meczów fazy grupowej.

Tak było właśnie na Euro 2020, gdy Mateusz Borek skomentował mecz ze Słowacją, Jacek Laskowski przeciwko Hiszpanii, a Szpakowski ze Szwedami.

"Ja wtedy stracę głos?". Szpakowski mógł przedwcześnie zakończyć komentatorską karierę

Dariusz Szpakowski kojarzy się z niezwykle charakterystycznym głosem, który przez lata pokochało wiele pokoleń kibiców. Komentator w wywiadzie zdradził, że kilka lat temu był blisko zakończenia kariery za mikrofonem.

- Przed kilkoma laty miałem problemy z kręgosłupem. Uraz odcinka piersiowego, groził mi niedowład lewej ręki. Zajął się mną fenomenalny neurochirurg, doktor Robert Górski - opowiedział komentator. Wyjaśnił, że potrzebny był zabieg, który odbywa się poprzez odsunięcie krtani i tchawicy, co w razie jakiegokolwiek błędu może spowodować zerwanie nerwów krtani.

- "Ja wtedy stracę głos?" – zapytałem. "Zrobimy wszystko, żeby do tego nie doszło, ale ryzyko zawsze istnieje" – odpowiedział pan doktor. Nogi się pode mną ugięły, bo przecież jak stracę głos, to zawodowo stracę wszystko. Nie ma mnie - dodał Szpakowski. Ostatecznie zabieg przebiegł pomyślnie i 72-latek mógł dalej robić to, z czego słynie najbardziej.

- To nieuchronne, zapewniam, że nie będę komentował w nieskończoność. Wychodzę jednak z założenia, że póki starcza sił i motywacji, to warto robić to, co się kocha. Dotyczy to każdego z nas, nie tylko Szpakowskiego - powiedział na koniec komentator.