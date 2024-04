Legendarny europejski klub na kolanach. Najwyższa porażka w historii. Pogrom [WIDEO]

Ajax Amsterdam to jedna z największych marek europejskiego futbolu. W holenderskim zespole występowało mnóstwo fenomenalnych zawodników, jak chociażby sam Johan Cruijff. Ajax to także kuźnia talentów. Jeszcze kilka lat temu z drużyny na grube miliony odchodzili zawodnicy Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt czy Hakim Ziyech, a w sezonie 2018/2019 klub z Amsterdamu otarł się o finał Ligi Mistrzów.

Ajax zagrał jeden z najgorszych meczów historii. Rekordowa porażka. Tak źle nie było od dawna

Od kilku miesięcy Ajaksowi daleko od miana giganta. W pierwszej fazie trwającego sezonu zespół przegrywał mecz za meczem, aż w końcu błąkał się w okolicy strefy spadkowej. Sytuacja zaczęła poprawiać się od początku listopada zeszłego roku, kiedy pracę w Amsterdamie rozpoczął John van 't Schip Drużyna zaczęła punktować, aż w końcu dotarła do pierwszej szóstki w tabeli.

Mimo to nadal jest daleko do ideału. W niedzielę 7 kwietnia Ajax w 29. kolejce Eredivisie zagrał na wyjeździe z Feyenoordem Rotterdam, który jest wiceliderem. Mało kto spodziewał się, że goście mogą urwać punkty zdecydowanie lepszemu rywalowi, ale jednocześnie nikt nie przypuszczał, że Ajax w tym dniu poniesie najwyższą porażkę w historii.

Co prawda do 30. minuty spotkanie było w miarę wyrównane, jednak później rozpoczął się pogrom. Gospodarze strzelali bramkę za bramką. W pierwszej połowie na listę strzelców wpisali się Igor Paixao, Yankuba Minteh i David Hancko. Po przerwie dwóch pierwszych zawodników dołożyło jeszcze po jednym golu, a do grona strzelców dołączył Quinten Timber. Bezradni piłkarze Ajaksu próbowali bronić się przed kolejnymi atakami Feyenoordu, jednak często byli po prostu bezradni. Ich bramkarz popełniał wiele błędów. Równie dobrze wynik mógłby być jeszcze wyższy.

Przegrana 0:6 jest najwyższą porażką w całej historii Ajaksu Amsterdam. Holenderski klub przegrywał takim samym wynikiem dwukrotnie: w sezonie 1949/1950 przeciwko SV Limburgia oraz 1948/1949 z HSV ADO. Eredivisie (najwyższy poziom rozgrywkowy w Holandii - red.) powstała w 1956 roku. Do 7 kwietnia br. w lidze Ajaks najwyżej przegrał w sezonie 1964/1965 w meczu z... Feyenoordem, który zakończył się wynikiem 4:9. Pierwsza niedziela kwietnia 2024 zapisała się na kartach historii klubu z Amsterdamu, z tym że nie tak, jak chcieliby tego jego kibice. Ostatnia porażka 0:6 Feyenoordem w Eredivisie jest najwyższą przegraną Ajaksu w lidze.

Gdyby tego było mało, pierwszy raz, odkąd w Eredivisie prowadzone są szczegółowe statystyki (2005/2006), Ajax Amsterdam nie oddał ani jednego strzału w pierwszej połowie klasyku przeciwko drużynie z Rotterdamu. Po historycznym blamażu zespół Johna van 't Schipa na 6. miejsce w tabeli, mając na koncie 45 punktów.