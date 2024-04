Turcy już wiedzą. Fortuna za Szymańskiego. Transfer marzeń możliwy już latem!

Szybkość, świetna technika, precyzyjny strzał i ostatnie podanie - tymi cechami w pierwszej połowie sezonu wyróżniał się Sebastian Szymański, który w zeszłym roku trafił do Fenerbahce za niecałe 10 milionów euro. Polak od razu udowodnił swoją jakość na boisku. Niemal w każdym spotkaniu trafiał do siatki lub zaliczał asystę, tworząc wraz z Edinem Dzeko oraz Dusanem Tadiciem kapitalny tercet ofensywny w zespole ze Stambułu.

Wielkie marki polują na Szymańskiego. Fenerbahce podało konkretną kwotę

Po rozpoczęciu 2024 roku forma Szymańskiego znacząco przygasła. Przez ostatnie cztery miesiące strzelił zaledwie jednego gola, a ostatnią asystę zanotował... 14 stycznia. Przełamanie nastąpiło w ostatnim meczu ligowym z Adaną Demirspor, podczas którego Szymański w końcu przyczynił się do zdobycia bramki przez swój zespół.

Pomimo znacznie słabszych występów nasz kadrowicz nadal jest najdrożej wycenianym piłkarzem całej drużyny Fenerbahce. Europejscy giganci pamiętają jego dokonania z końcówki 2023 roku, przez co Polak jest jednym z najgorętszych nazwisk zbliżającego się letniego okienka transferowego. Jego wartość rynkowa oscyluje obecnie w granicach 20 milionów euro. Mimo to według tureckiej gazety "Aksam" klub ze Stambułu nie sprzeda 24-latka za mniej niż 30 milionów euro.

Ostatnio Fenerbahce natychmiastowo odrzuciło ofertę opiewającą na 18 milionów euro. Zdaniem tamtejszych dziennikarzy na ten moment ściągnięciem Szymańskiego zainteresowane są trzy wielkie drużyny: AC Milan i SSC Napoli z Serie A oraz Tottenham z Premier League. Nie wiadomo jednak, czy negocjacje z poszczególnymi klubami są na zaawansowanym etapie.

Co prawda kontrakt Sebastiana Szymańskiego z Fenerbahce obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, ale mało kto spodziewa się, że Polak zostanie w Stambule na kolejny sezon. Mimo słabszych momentów, jego bilans wygląda fenomenalnie - do tej pory łącznie rozegrał 47 meczów, w których strzelił 12 bramek i zanotował 15 asysty. Za to Fenerbahce jest wiceliderem tureckiej Super Lig i traci zaledwie dwa punkty do Galatasaray.