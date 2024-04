Wielkie przełamanie Polaka w Niemczech. Bardzo ważny gol! [WIDEO]

Łukasz Poręba jest wychowankiem Zagłębia Lubin. Latem 2022 roku opuścił Ekstraklasę i trafił do RC Lens, gdzie grał z Adamem Buksą oraz Przemysławem Frankowskim. Sezon 2022/23 nie był jednak udany dla pomocnika i po zakończeniu rozgrywek znów rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy. W sierpniu 2023 roku trafił na wypożyczenie do niemieckiego Hamburger SV.

Łukasz Poręba z premierowym golem w Niemczech. I to jakim

Pierwsze miesiące w Niemczech nie były dla niego zbyt udane. Najpierw leczył kontuzję, a później nie grał regularnie. W 12 meczach zanotował tylko jedną asystę.

W sobotę pomocnik rozegrał 13. mecz w barwach HSV i w końcu doczekał się premierowej bramki. W 60. minucie spotkania z 1. FC Kaiserslautern wykorzystał zamieszanie w polu karnym, niepilnowany dopadł do piłki na szesnastym metrze i huknął tak, że bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Sam gol urodą przypominał akcje z orlików czy boisk podwórkowych.

Dla Polaka było to istotne trafienie nie tylko ze względu na to, że był to premierowy gol. Zapewnił on także bardzo ważne trzy punkty HSV, które wciąż liczy się w walce o awans do Bundesligi. Zespół Poręby po 28 kolejkach ma na koncie 48 punktów i zajmuje trzecie miejsce, dające prawo gry w barażach. Do końca sezonu zasadniczego w 2. Bundeslidze zostało do rozegrania sześć kolejek.

A jaka przyszłość czeka Łukasza Porębę? Wypożyczenie do niemieckiego klubu wygasa wraz z końcem czerwca i na razie nie wiadomo, czy zdecydują się na jego wykup. Jeśli nie, wróci do Lens, z którym ma ważną umowę do końca czerwca 2027 roku.