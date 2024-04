Boniek kontra Kucharski. Spadł kolejny cios. Aż zacytował Stanowskiego

Nie dalej jak w piątkowe popołudnie Cezary Kucharski i Zbigniew Boniek wymienili się uprzejmościami na portalu X. Były agent Roberta Lewandowskiego poinformował, że jest w samolocie, a obok niego siedział Roman Kołtoń. "Nie wiem, jak wytrzymam trzygodzinny lot, jak będzie ciągle o Zibim", "Jeszcze nie wystartowaliśmy, a już o Zibim było. To musi być miłość" - napisał żartobliwie Kucharski w dwóch wpisach.

Jak można się domyślić - na odpowiedź Zbigniewa Bońka nie trzeba było długo czekać. "Lepsze to niż o firmach w rajach podatkowych" - odpowiedział, nawiązując do głośnego sporu pomiędzy Kucharskim a Robert Lewandowskim, w którym 52-latek oskarżał piłkarza i jego żonę o oszustwa podatkowe.

Kucharski uaktywnił się w sobotni poranek, gdy tym razem postanowił napisać o Krzysztofie Stanowskim. Trzeba zaznaczyć od razu, że obaj panowie nie pałają do siebie sympatią. "Małem rację co do Stanowskiego, że brał kasę od PiS i manipulował swoimi odbiorcami, uprawiając politykę… choć nawet Tomasz Lis ze mną polemizował. Znając Stanowskiego ponad 25 lat z piłki, było to dla mnie oczywiste" - napisał, odnosząc się najpewniej do ostatnich informacji, że Kanał Sportowy (gdy był tam jeszcze Stanowski), otrzymał blisko 600 tysięcy złotych od Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej na przeprowadzenie kampanii medialnej.

Boniek w imieniu Stanowskiego zadał Kucharskiemu pytanie. "O mnie się nie obawiajcie"

Pech bądź szczęście chciało, że dzisiaj Stanowski spotkał się w Rzymie... ze Zbigniewem Bońkiem. I były prezes PZPN-u wykorzystał to, żeby zaczepić Kucharskiego. "Cezary Kucharski, tak się właśnie składa, że razem obejrzymy derby Rzymu. Stano ma jedno pytanie do Ciebie - jak to jest być bogatym i jednocześnie nielubianym przez prawie wszystkich?" - zapytał Boniek, publikując zdjęcie ze Stanowskim.

Kucharski odpowiedział na ten wpis, ale powstrzymał się od złośliwości. "Super, miłego oglądania. Wasza sympatia nie jest mi potrzebna, a o mnie się nie obawiajcie" - odparł krótko.

Zbigniew Boniek na ten wpis Kucharskiego jeszcze nie odpowiedział, ale nie ma wątpliwości, że jeszcze nie raz wejdą ze sobą w interakcję. A tymczasem pewnie prezes PZPN-u szykuje się na derby Rzymu, które zostaną rozegrane w sobotnie popołudnie o 18:00.