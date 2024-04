Mistrzostwa Polski, mistrzostwa i Puchar Włoch, Puchar Europy i trzecie miejsce na mistrzostwach świata - to część piłkarskich sukcesów Zbigniewa Bońka w barwach Widzewa Łódź, Juventusu, AS Romy i reprezentacji Polski. Boniek to jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiego oraz światowego futbolu. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej został doceniony przez samego Pelego, który umieścił go na liście stu najlepszych piłkarzy w historii światowej piłki nożnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada dziennikarzowi! "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Po zakończonej karierze piłkarskiej Zbigniew Boniek spróbował sił w trenerskim fachu, ale nie osiągnął w nim większych sukcesów, chyba że za taki uznamy historyczną już przegraną z Łotwą 0:1 w październiku 2002 roku w eliminacjach do Euro 2004.

Po latach Bońkowi udało zostać się prezesem PZPN-u, którą to funkcje sprawował od października 2012 roku do sierpnia 2021 roku. Jednocześnie od 2017 roku jest członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA, a w 2021 roku został wiceprezydentem federacji kierowanej aktualnie przez Aleksandra Ceferina.

Zbigniew Boniek żyje na co dzień w pięknym domu w Rzymie

Nie ma wątpliwości, że Boniek potrafi zadbać o swój interes oraz swoich bliskich. Na co dzień były reprezentant Polski mieszka w willi w Rzymie. To 200-metrowe mieszkanie w kamienicy położonej nieopodal wzgórza parku Villa Borghese, które składa się dużego, przestronnego salonu, czterech sypialni czy chociażby dwóch łazienek.

A co z zarobkami i emeryturą Zbigniewa Bońka? Gdy odchodził z Polskiego Związku Piłki Nożnej, to zaskoczył odpowiedzią o wysokości emerytury. - Niektórzy sprawdzają sobie co miesiąc, ile dostaną. Ja nie muszę sprawdzać, bo w ogóle nie mam czegoś takiego jak emerytura - powiedział. Jego pasją są jednak konie, w które inwestuje od wielu lat.

- 35 lat mam już swoją stajnię. To jest hobby, dzięki któremu wchodzę w zupełnie inny świat. Jestem ekspertem, jeżeli chodzi o końskie drzewa genealogiczne. Kupuję konie, kiedy mają 18 miesięcy, młode, które trzeba zajeździć. Studiuję, jaka jest matka, jaki ojciec, czy to połączenie da mi dobrego jakościowo konia - mówił w 2021 roku w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Boniek przez dziewięć lat pracy jako prezes PZPN-u nie pobierał pensji, ale według ustaleń "Faktu" miał sobie wypłacić pensję w kwocie półtora miliona złotych. Wtedy sam zainteresowany dementował te doniesienia.

Ogromna pensja z UEFA i inwestycje w nieruchomości Zbigniewa Bońka

Pozostaje jeszcze kwestia pracy dla UEFA. Associated Press, powołując się na UEFA, przedstawiła informacje, że wiceprezydenci UEFA mogą liczyć na zarobki w kwocie 250 tysięcy euro rocznie, co w przeliczeniu na polską walutę daje ponad milion złotych.

Kolejnym źródłem dochodu Zbigniewa Bońka stały się inwestycje w nieruchomości w bliskiej jego sercu Łodzi. - Budujemy blok z podziemnym garażem na ul. Mazowieckiej 69, w którym będzie 19 mieszkań o powierzchni od 33 do 60 metrów kwadratowych - zdradził jego partner biznesowy Władysław Puchalski. W ofercie sprzedaży dostępne będą mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe z aneksem kuchennym. - Każde będzie posiadać taras lub balkon. Teren całkowicie będzie ogrodzony z bramą wjazdową otwieraną automatycznie i furtkami na domofon - dodał. Zakończenie prac planowane jest na koniec bieżącego roku.