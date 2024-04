Zawrzało po wieściach o transferze Polaka do Realu Madryt. Te słowa mówią wszystko

Pod koniec listopada 2023 roku o dużym zainteresowaniu Bułką mówił Mateusz Borek - to właśnie wtedy polski bramkarz miał się pojawić na celowniku kilku dużych europejskich marek. Według dziennikarza Manchester United pod koniec marca złożył już nawet pierwszą ofertę. Klubowi z Nicei miał zaoferować aż 40 milionów euro!

Bułka trafi do giganta? Jest zainteresowanie Realu Madryt. Były bramkarz kadry komentuje

Ta transakcja miałaby dużo sensu. Oba kluby łączy osoba właściciela, a w dodatku Manchester United potrzebuje bramkarza - Andre Onana nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Na przeszkodzie może jednak stanąć... Real Madryt, do którego Bułkę miał polecić sam Thibaut Courtois. Te plotki skomentował też Jerzy Dudek. Były bramkarz hiszpańskiego giganta nie wykluczył tej transakcji. - Jeśli dany bramkarz dobrze gra, to nie ma się co dziwić, że jego nazwisko pojawia się w różnego rodzaju spekulacjach, zwłaszcza w obliczu takiego bramkarskiego kryzysu, jaki ma miejsce w Madrycie - stwierdził.

Thibaut Courtois jest kontuzjowany i dopiero pod koniec tego miesiąca wróci do treningów. Bramkarz w tym sezonie nie zagrał nawet jednego meczu w barwach Realu. Do tej pory najczęściej zastępował go Ukrainiec Andrij Łunin, który pokazał się z dobrej strony. W zespole wciąż jest też Kepa Arrizabalaga.

I choć konkurencja w Madrycie byłaby bardzo duża, to Bułka miałby być tam szykowany na następcę Courtoisa. O tym, że Polak poradziłby sobie w tej drużynie, mówił też były Arkadiusz Onyszko w rozmowie z TVP Sport. - Gdyby wszedł do nowej szatni, pełnej autorytetów, szybko by się w niej odnalazł. Nie jestem zdziwiony, że chcą go najlepsi. Stać go na grę w Realu. To ułożony mężczyzna. Wie, czego chce. Nie jest kapryśny - powiedział były reprezentant Polski, cytowany przez Meczyki.

- Jestem o tym przekonany. Ma za sobą wiele doświadczeń. Zwiedził wielkie kluby na czele z Chelsea i Paris Saint-Germain. Wie, jakie obyczaje panują w szatni, gdzie aż roi się od gwiazd. Bardzo dobrze czuje się w obecności topowych zawodników - dodał.

W obecnym sezonie Marcin Bułka zagrał już 27 meczów, w których stracił 22 gole i zanotował 14 czystych kont. Jego drużyna zajmuje obecnie 5. miejsce w lidze, ale ostatnio przeżywa kryzys formy i wygrała tylko jeden z ośmiu kolejnych spotkań. W niedzielę o 15:00 OGC Nice zagra przeciwko 9. w tabeli Stade Reims.