Probierz o nim zapomniał. Ekspert pieje z zachwytu. "Materiał na kapitana"

Mateusz Klich przeniósł się do DC United z Leeds United w styczniu 2023 roku. Polak w obecnym sezonie wystąpił we wszystkich sześciu spotkaniach, nie opuszczając ani minuty. W rywalizacji z Portland Timbers wpisał się na listę strzelców, wykorzystując rzut karny.

Polak kapitanem swojego zespołu?

Dobra forma Klicha jest doceniana przez amerykańskie media. Były zawodnik Manchesteru City, New York Red Bulls oraz Los Angeles FC - Bradley Wright-Philips wskazuje, że to nie tylko gracz o wysokich umiejętnościach piłkarskich, ale i materiał na kapitana drużyny.

- Zbyt mało mówi się o Mateuszu Klichu. Legenda Leeds United może grać jako ofensywny pomocnik, choć bardziej jest to zawodnik typu box-to-box i typowa "szóstka". To materiał na kapitana. Dobrze ochrania przestrzeń, a także potrafi strzelić gola. Podpowiada innym, jak mają się ustawiać. Dotychczas jest jednym z najlepszych pomocników w tym sezonie Major League Soccer - opisywał reprezentanta Polski w artykule na stronie Major League Soccer. Klich łącznie w barwach klubu z Waszyngtonu wystąpił 38 razy, pięciokrotnie pokonując bramkarzy rywali.

Klich przed transferem do MLS od 2017 roku był zawodnikiem Leeds United z roczną przerwą na wypożyczenie do FC Utrecht. Z angielskim klubem wywalczył awans do Premier League w 2019/2020. W Premier League zaliczył 73 występy, zdobywając pięć bramek. W trakcie swojej kariery reprezentował on także Cracovię, VfL Wolfsburg, PEC Zwoelle, 1.FC Kaiserslautern i FC Twente.



W barwach reprezentacji Polski debiutował w 2011 roku w meczu przeciwko Argentynie. Łącznie w koszulce z orzełkiem na piersi wystąpił 41 razy, zaliczając przy tym dwa trafienia.

Aktualnie DC United po rozegraniu sześciu kolejek zajmuje ósme miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.

Najbliższe spotkanie rozegra 7 kwietnia o godzinie 01:30. Na wyjeździe zmierzy się z drużyną Columbus Crew.