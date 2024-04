Wielki sukces Piszczka na ławce trenerskiej. "Pierwsze takie osiągnięcie w historii"

Łukasz Piszczek niespełna trzy lata temu zakończył przygodę z Borussią Dortmund i wrócił do rodzinnych Goczałkowic-Zdroju. Tam zaangażował się w rozwój miejscowego klubu LKS Goczałkowice. Założył akademię swojego imienia, a sam pojawiał się na murawie w barwach pierwszej drużyny. Od marca zeszłego roku jest także jej trenerem. W nieco ponad rok udało mu się wywalczyć pierwszy znaczący sukces w nowej roli.

Piszczek w końcu się doczekał. "Pierwsze trenerskie trofeum"

Prowadzona przez niego ekipa wygrała rozgrywki Pucharu Polski na poziomie Podokręgu Tychy. W finale pokonała III-ligowy Pniówek Pawłowice 3:1. Goczałkowiczanom nie przeszkodziło nawet to, że od końcówki pierwszej połowy musieli sobie radzić w dziesiątkę. Po meczu zespół otrzymał czek na 1500 złotych i pamiątkowy puchar.

Choć sukces nie jest tak spektakularny, jak dwa mistrzostwa, trzy puchary, trzy superpuchary Niemiec oraz awans do finału Ligi Mistrzów (wszystko to Piszczek osiągnął jako zawodnik), i tak sprawił byłemu reprezentantowi Polski olbrzymią radość. - Tuż po meczu w naszym sztabie szkoleniowym zażartowałem, że to moje pierwsze trenerskie trofeum do gabloty. Cieszę się, bo po to się pracuje, żeby wygrywać. To jest nagroda za to, jaką się pracę wykonuje i zwycięstwo zawsze sprawia radość. W dodatku w historii naszego klubu także jest to pierwsze takie osiągnięcie. Cieszymy się wszyscy, bo dla chłopaków też to jest ważne - mówił w wywiadzie dla Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Drużyna Piszczka w głównej drabince Pucharu Polski? To możliwe

Dzięki wygranej LKS Goczałkowice wystąpi w kolejnym etapie Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, czyli Śląskiego ZPN. Jeżeli poradzi tam sobie równie dobrze, zakwalifikuje się do przyszłorocznych rozgrywek na poziomie centralnym.

Łukasz Piszczek trenerem jest od lutego zeszłego roku. Wtedy to skończył kurs UEFA A w szkole trenerów w Białej Podlaskiej. Dzięki niemu może prowadzić szkolenia dzieci i młodzieży, drużyny amatorskie najwyższego szczebla oraz drużyny zawodowe niższego szczebla, czyli od drugiej ligi w dół. Aby móc pracować jako pierwszy trener w ekstraklasie, musi uzyskać licencję UEFA Pro.