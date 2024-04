Trudno nadążyć za tym, co dzieje się wokół Kyliana Mbappe. Francuz już od kilku lat jest łączony z Realem Madryt, jednak wydaje się, że ten rok będzie przełomowy. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca. Samo PSG przekazało, że wtedy piłkarz opuści zespół. Mbappe stanie się wolnym agentem, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że od razu dołączy do Realu Madryt, choć PSG nadal usilnie walczy o to, aby w jakikolwiek sposób zarobić na odejściu gwiazdora. Nic dziwnego, skoro najdroższy zawodnik świata odejdzie z Paryża za darmo.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Hiszpanie nie mają wątpliwości. Mbappe dostał wolną rękę ws. ogłoszenia transferu

Od kilku tygodni media rozpisują się o pensji, jaką Kylian Mbappe otrzyma w klubie Florentino Pereza. U obecnego pracodawcy może liczyć na roczne wynagrodzenie rzędu ponad 70 milionów euro. Za to w Madrycie ma Francuz ma zarabiać o wiele mniej, jednak z pewnością nie może narzekać na premię za podpis umowy, która według Fabrizio Romano ma wynieść aż 100 milionów euro.

Wszystkie te informacje sprawiają, że transfer Mbappe wydaje się być przesądzony. Mimo to do tej pory żadna ze stron nie opublikowała żadnego oficjalnego komunikatu. Według hiszpańskiego portalu football-espana.net Real Madryt zdecydował, że w tej kwestii pozostawi piłkarzowi wolną rękę. Perez pozwoli 25-latkowi, aby sam wybrał najlepszy moment na ogłoszenie swojej decyzji.

Początkowo mówiło się o okresie między zakończeniem sezonu a rozpoczęciem mistrzostw Europy. Teraz tamtejsi dziennikarze twierdzą, że oficjalnego komunikatu możemy spodziewać się także w sierpniu, kilka tygodni po niemieckim Euro. Tak czy inaczej, według football-espana.net przyszłość kapitana "Trójkolorowych" jest już przesądzona. Mbappe miał już ponoć podpisać nowy kontrakt, który będzie obowiązywał przynajmniej do 2029 roku.

Na ten moment Kylian Mbappe stara się nie komentować całego zamieszania wokół siebie. - Nie mam nic do ogłoszenia. W dniu, w którym będę miał coś do powiedzenia, powiem to, ale do tego czasu nie ma nic do powiedzenia - mówił na jednej z ostatnich konferencji. Z mediami droczy się natomiast Luis Enrique. - Utrzymuję nadzieję, że Mbappe zostanie w PSG. On jeszcze nic nie ogłosił. Chyba może wciąż zmienić zdanie, prawda? - wypalił trener paryżan, jednak mimo wszystko jego słowa należy traktować z przymrużeniem oka.