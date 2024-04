Tak teraz wyglada legendarny Adriano. Podstępny wróg niszczy mu życie [WIDEO]

Adriano w 2001 roku trafił z Flamengo do Interu Mediolan i po kilku wypożyczeniach do innych klubów stał się jedną z ikon futbolu na początku XXI wieku. Niesamowity napastnik zachwycał kibiców golami, dryblingami i atomowym strzałem lewą nogą. Cztery razy został mistrzem Włoch, a do tego z reprezentacją Brazylii wygrał Puchar Konfederacji w 2005 roku. Wcześniej doszło jednak do wydarzenia, które naznaczyło dalszą karierę napastnika.

Adriano znów poddał się uzależnieniu? Legendę Brazylii aż trudno oglądać

W sierpniu 2004 roku, w wieku zaledwie 45 lat, na atak serca zmarł ojciec piłkarza Almir Leite Ribeiro. - Byliśmy w jednym pokoju, gdy dostał telefon z wiadomością o śmierci ojca. Rzucił telefonem i zaczął krzyczeć w niewyobrażalny sposób. Do dzisiaj mam ciarki na to wspomnienie - opowiadał Javier Zanetti, czyli kolega Adriano z Interu. Brazylijczykowi zawalił się wówczas świat.

- Nadal grał w piłkę, strzelał gole, dedykował je swojemu ojcu, wskazując palcem na niebo. Ale po tym telefonie wszystko się zmieniło. Nie byliśmy w stanie wyciągnąć go ze szponów depresji - dodawał Zanetti. Po śmierci ojca piłkarz nie mógł się pozbierać i wpadał w kolejne uzależnienia - pił, imprezował i na boisku powoli stawał się cieniem samego siebie. Próbował ratować karierę w AS Romie, w kilku klubach z Brazylii, aż wreszcie odwiesił buty na kołek w 2016 roku.

Później w mediach co jakiś czas pojawiały się materiały wideo, na których widać pijanego Brazylijczyka w miejscach publicznych. Teraz kolejny z takich filmów generuje wiele wyświetleń na platformie TikTok. Tym razem Adriano został nagrany w stanie nietrzeźwości w faweli Villa Cruzeiro w Rio de Janeiro.

Na materiale wideo widzimy, jak Adriano żartuje z nieznaną kobietą, a następnie spotyka nagrywającego go z samochodu mężczyznę i całuje go w rękę. Po jego ruchach widać, że jest w stanie sporego upojenia.

"To bardzo przykre", "nie wiem, co mówi, ale wygląda to bardzo smutno" - piszą fani w komentarzach.

Pod koniec 2022 roku Adriano wziął ślub ze znacznie młodszą partnerką, a media informowały, że może być to moment zwrotny w jego życiu. Szybko jednak pojawiły się kolejne informacje, że para rozstała się i od tamtej pory nie widziano ich razem publicznie.