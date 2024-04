Wielki mecz Jakuba Piotrowskiego! Można tylko wstać i bić brawo [WIDEO]

W meczu z Lewskim Sofia gospodarze odnieśli już dziewiąte zwycięstwo z rzędu. Zespół Jakuba Piotrowskiego jest na dobrej drodze do obrony mistrzostwa Bułgarii. Po 26 kolejkach jego klub ma 63 punkty - sześć punktów przewagi nad drugim CSKA Sofia - i bilans bramkowy 70:15.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada dziennikarzowi! "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Łudogorec mknie po mistrzostwo. Kolejny świetny mecz Piotrowskiego

W środowym meczu z Lewskim Sofia drużynie Łudogorca udało się wygrać aż 5:1 - a Lewski to nie byle jaki klub, bo walczy o udział w europejskich pucharach. 26-krotny mistrz Bułgarii zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli. Tak wysokie zwycięstwo Łudogorca nie byłoby możliwe, gdyby nie postawa Jakuba Piotrowskiego.

Polak jest siłą napędową swojej drużyny w tym sezonie. W meczu z Lewskim Sofia strzelił 10. gola i zanotował 5. asystę w trwających rozgrywkach. W 56. minucie Łudogorec wykonywał rzut rożny. Piłka trafiła na lewą stronę boiska, skąd została dośrodkowana w pole karne. Tam jeszcze raz głową zagrał Georgi Terziew, którego przedłużenie trafiło do reprezentanta Polski (na wideo od 4:28). Piotrowski mógł cieszyć się z gola, a Łudogorec wyszedł na prowadzenie 3:1.

Kilka minut później mecz był już rozstrzygnięty. Piotrowski idealnie odnalazł się przy kontrze swojej drużyny i na pełnym sprincie dobiegł do długiej piłki posłanej przez kolegę. Poradził sobie z interweniującym obrońcą i podał obok interweniującego bramkarza do Kwadwo Duaha, któremu pozostało skierować piłkę do pustej bramki - 4:1. W samej końcówce meczu Łudogorec strzelił jeszcze gola na 5:1.

Reprezentant Polski odejdzie z Łudogorca? Chce go wielki klub

Piotrowski znajduje się na fali. Nie dość, że świetnie idzie mu w klubie, to jeszcze przebił się w reprezentacji Polski, gdzie był jednym z podstawowych zawodników, na których postawił Michał Probierz w marcowych barażach o udział w Euro 2024. Pomocnik zagrał w meczach z Estonią (5:1) i Walią (0:0, 5:4 p.r.k.). W pierwszym spotkaniu strzelił pięknego gola, w drugim był od tego o krok. Nie będzie zaskoczeniem jeżeli wkrótce zmieni klub na lepszy. Liga bułgarska powoli robi się dla niego za mała. Pierwsze plotki już się pojawiły. Piotrowski jest łączony z potentatem ligi tureckiej.