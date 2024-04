Polacy poznali rywali na mistrzostwach Europy. "Łączymy się z grupą śmierci"

Mistrzostwa Europy do lat 17 są rozgrywane co roku od 2002 roku. W 2012 i 2023 roku do najlepszej czwórki turnieju dochodzili Polacy. Kto wie - być może i w tegorocznych zmaganiach biało-czerwoni powtórzą wyniki poprzedników. Losowanie okazało się dla nich łaskawe.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada dziennikarzowi! "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Polacy poznali rywali. Szczęście biało-czerwonych

Od 20 maja do 5 czerwca, a więc jeszcze przed seniorskim EURO w Niemczech, na boiskach Cypru rozegrane zostaną mistrzostwa Europy do lat 17. W środę poznaliśmy skład grup tego turnieju. 16 drużyn zostało podzielonych na cztery czterozespołowe grupy. Losowanie okazało się łaskawe dla biało-czerwonych.

- Świetne losowanie kadry U-17 na cypryjskie Euro. Włochy, Szwecja, Słowacja. Jedyny silny rywal to Italia, Szwedom już Polacy pokazali nie raz, gdzie raki zimują. Prawdziwe wyzwanie dopiero w ćwierćfinale, łączymy się z grupą śmierci: Portugalia, Hiszpanią, Anglią i Francją - napisał dziennikarz Polsatu Sport Przemysław Iwańczyk.

Biało-czerwoni już przed rokiem - na mistrzostwach rozgrywanych na Węgrzech - udowodnili, że są w stanie rywalizować z najlepszymi w Europie. W grupie pokonali wówczas Irlandię 5:1, gospodarzy 5:3, a także przegrali z Walią 0:3. W dramatycznych okolicznościach przeszli Serbię 3:2 i awansowali do półfinału. Tam po emocjonującym meczu przegrali z Niemcami 3:5.

W turnieju będą mogli wystąpić tylko zawodnicy, którzy nie ukończyli 17. roku życia. Do ćwierćfinału awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z grup.

Grupy EURO U-17 2024:

Grupa A: Ukraina, Czechy, Serbia, Cypr

Grupa B: Dania, Austria, Chorwacja, Walia

Grupa C: Polska, Słowacja, Szwecja, Włochy

Grupa D: Francja, Hiszpania, Portugalia, Anglia