Klub Sebastiana Szymańskiego groził wycofaniem z ligi. Klamka zapadła!

Wokół Fenerbahce Stambuł zrobiło się naprawdę gorąco. W połowie marca zespół Sebastiana Szymańskiego padł ofiarą skandalicznego zachowania kibiców. Po wygranym meczu z Trabzonsporem na boisko wtargnęła cała rzesza chuliganów, która brutalnie zaatakowała piłkarzy. Ochrona nie była w stanie sobie poradzić i zawodnicy musieli bronić się sami. Doszło do iście dantejskich scen, po czym udało im się schronić w szatni. Na aferę w ogóle nie zareagowały władze tamtejszej ligi, ani związku. Kibice Trabzonsporu nie zostali ukarani, co skłoniło Fenerbahce do radykalnych działań.

Fenerbahce jednak zostaje w lidze. Zwrot akcji tuż przed głosowaniem

Władze klubu zwołały na 2 kwietnia nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Do Stambułu zjechało się ich kilka tysięcy. W jego trakcie miało dojść do głosowania nad tym, by na znak protestu wycofać się z rozgrywek ligowych. Byłoby to jednak rozwiązanie bardzo drastyczne. Fenerbahce na osiem meczów przed końcem traci tylko cztery punkty do liderującego Galatasaray (który rozegrał jedno spotkanie więcej) i nadal liczy się w grze o mistrzowski tytuł.

Jak informuje turecki portal Fanatik, ostatecznie przeciwko pomysłowi opowiedział się prezes Fenerbahce Ali Koc, a głosowanie nad tym punktem przeniesiono na kolejne walne zgromadzenie, które odbędzie się za trzy miesiące, a więc po zakończeniu sezonu. Nie oznacza to jednak, że nie podjęto żadnych działań.

Fenerbahce chce zmienić ligę. Akcjonariusze zdecydowali

W głosowaniu przesądzono, że klub nie przystąpi do Superpucharu Turcji lub wystawi w nim drużynę do lat 19, jeśli mecz nie zostanie przełożony na dogodny termin i nie zostanie na niego powołany arbiter zagraniczny. Ponadto przez dwa kolejne sezony Fenerbahce nie zagra w rozgrywkach Pucharu Turcji lub wystawi w nim drużynę do lat 19. Zarząd ma też opracować i wdrożyć plan w celu przeniesienia działalności klubu do innego kraju oraz zwrócić się do stosownych organów UEFA i FIFA, by podjęły odpowiednie działania w związku z marcowym atakiem na piłkarzy.

Jak pisaliśmy na Sport.pl, władze Fenerbahce poważnie rozważają możliwość przeniesienia zespołu do innej ligi. W grę wchodzi belgijska, holenderska i trzy z czołowej piątki europejskich lig: hiszpańska, włoska i francuska.