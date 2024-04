Real i Barcelona znów powalczą na transferowym rynku o ten sam cel

FC Barcelona jeszcze pozostaje w grze w Lidze Mistrzów. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza gra w przyszłym tygodniu rozegra pierwszy mecz w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów UEFA. Ich przeciwnikiem będą mistrz Francji - Paris Saint-Germain. W lidze hiszpańskiej Barcelona jest na drugim miejscu z 67 punktami i traci osiem do prowadzącego Realu Madryt. A kogo klub z Katalonii może sprowadzić w najbliższym oknie transferowym?

Real Madryt i Barcelona walczą o 16-latka

W lutym kataloński "Sport" przekazał, że na liście życzeń Barcelony znajduje się młody pomocnik River Plate. Mowa o Franco Mastantuonie. Argentyńczyk urodził się 14 sierpnia 2007 roku. I choć ma dopiero 16 lat, to już "Transfermarkt" wycenia go na cztery milionów euro. Taka suma jednak nie przekona River Plate do sprzedaży piłkarza. I trudno się dziwić, skoro jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników w swoim wieku. 16-latek na początku roku dołączył do pierwszego zespołu 37-krotnego mistrza Argentyny. Od tamtej pory rozegrał łącznie 10 meczów, w których strzelił jednego gola. Na boisku spędził 360 minut.

Co więcej, kilka tygodni temu Franco Mastantuono podpisał nową umowę z argentyńskim klubem ważną do końca czerwca 2026 roku. W kontrakcie zawarto klauzulę wykupu w wysokości 50 milionów euro. "Sport", powołując się na informacje "TyC Sports", twierdzi, że na ten moment River Plate nie chce negocjować sprzedaży zawodnika z żadnym klubem, ponieważ zdaje sobie sprawę, że jego wartość może wzrosnąć w przeszłości, jeśli będzie kontynuował rozwój i osiągał sukcesy na boisku. Wcześniejsza klauzula wykupu zawodnika wpisana w kontrakt wynosiła 35 milionów euro.

Przekonanie River Plate do sprzedaży Mastantuono to jeden problem. Kolejnym jest walka o jego podpis z Realem Madryt. "Sport" twierdzi, że zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego chce jak najszybciej dopiąć tę transakcję. "Madryt mocno naciska, aby już teraz podpisać z nim umowę, ale Barca ma nadzieję, że zawodnik nie zdecyduje się dołączyć do Madrytu" - czytamy na stronie.

Po 27. meczach River Plate zajmuje pierwsze miejsce w argentyńskiej lidze, w której skład wchodzi 28 drużyn. Na koncie ma 61 punktów i aż 11 przewagi nad drugim Talleres Cordoba.