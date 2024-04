Trener polskiego klubu pobity! Opłakane skutki wizyty kiboli na treningu

Zagłębie Sosnowiec przeżywa ostatnio fatalny okres. Nie dość, że zajmuje ostatnie miejsce w tabeli I ligi, to na wiosnę jeszcze nie wygrało. Mało tego, ostatnie dwa spotkania skończyło z bilansem bramkowym 0:8. Po poniedziałkowej porażce z GKS-em Katowice (0:4) trener Alaksandr Chackiewicz nie ukrywał rozczarowania i totalnie skompromitował się na konferencji prasowej. - Dzisiaj przed meczem był wstępnie omówiony skład, ale piłkarze sami wyznaczyli sobie strategię na grę - przekazał.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim golfistą jest Michał Probierz? Selekcjoner o swoich umiejętnościach

Rozwścieczeni fani wpadli na trening Zagłębia Sosnowiec. Białoruski trener został pobity

Tuż po zakończeniu tamtego spotkania oberwało się piłkarzom, którzy zostali wymownie podsumowani przez kibiców. "Banda pajacy, idźcie do normalnej pracy" - relacjonował wówczas dziennikarz Luka Pawlik z Goal.pl.

To jednak nie koniec absurdalnych wydarzeń wokół Zagłębia Sosnowiec. Jak poinformował w środę rano portal Meczyki.pl, rozwścieczeni fani pojawili się na środowym treningu zespołu. Nie zjawili się jednak, aby przeprowadzić "rozmowę wychowawczą", natomiast wszczęli awanturę, w której ucierpiał właśnie Chackiewicz. Nie dość, że został uderzony w twarz, to miał rzekomo otrzymać kilka kopnięć.

Błyskawicznie wyrok wydali kibice na Twitterze. "Troglodyci ze wsi Sosnowiec biją sztab szkoleniowy. Ej PZPN czas zrobić z nimi porządek!", "w kaftan powinni was powsadzać cymbały", "je***a patologia" - grzmieli w komentarzach.

Alaksandr Chackiewicz zostanie zwolniony. Wiemy, kto będzie nowym trenerem Zagłębia

Niedługo później do sieci wypłynęła wiadomość, że mógł to być ostatni trening Chackiewicza w roli szkoleniowca. "Dzisiejszy trening Zagłębia poprowadził jeszcze stary sztab, ale na rozmowie w Urzędzie Miasta pojawił się kandydat na nowego trenera. Żeby prezes Arkadiusz Chęciński nie zarzucał nam, że wypuszczamy plotki i psujemy interesy, nie ujawnimy nazwiska" - podano na nieoficjalnym profilu klubu.

Tajemnicę zdradził za to portal Meczyki.pl. Wedle jego informacji nowym szkoleniowcem Zagłębia ma zostać Marek Saganowski. Funkcję asystenta przejmie za to 30-krotny reprezentant Polski Arkadiusz Radomski.

Po 25. kolejkach Zagłębie Sosnowiec zajmuje ostatnie miejsce w tabeli I ligi z dorobkiem 13 punktów. Na dziewięć spotkań przed końcem sezonu ma aż 12 pkt straty do wyjścia ze strefy spadkowej, dlatego tylko cud mógłby uratować go przed relegacją do II ligi.