Cristiano Ronaldo znów jest wielki. Totalna deklasacja

W ostatnich tygodniach drużyna Al-Nassr radziła sobie przeciętnie. We wtorek 2 kwietnia zmierzyła się na wyjeździe z zespołem Grzegorza Krychowiaka - Abhą Club - w ramach 26 kolejki Saudi Pro League i zaprezentowała się kapitalnie. Po pierwszej połowie Al-Nassr prowadziło 5:0. Na listę strzelców trzykrotnie wpisał się Cristiano Ronaldo. Po jednym trafieniu dołożyli Sadio Mane i Abdhulmajeed Al Sulaiheem. Po zmianie stron Portugalczyk nie powiększył już dorobku, ponieważ został zmieniony przez Meshaharia Al Nemara. Mimo nieobecności 39-latka na murawie, jego zespół kontynuował strzelecki popis i ostatecznie rozbił Abhę Club aż 8:0.

Cristiano Ronaldo nie zatrzymuje się. Portugalczyk zdobył trzeciego hat-ticka w tym sezonie w Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo we wtorkowym meczu potwierdził, że znajduje się w bardzo dobrej formie. Dla reprezentanta Portugalii był to drugi hat-trick z rzędu, a w sumie trzeci w tym sezonie. Od początku trwającej kampanii łącznie rozegrał 24 ligowe mecze, w których zdobył już 29 bramek i zanotował 10 asyst, co oznacza, że w klasyfikacji kanadyjskiej ma 39 punktów.

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki jest nie tylko najlepszym strzelcem swojego zespołu, ale także całej ligi. Aktualnie jego przewaga nad drugim Aleksandarem Mitroviciem (22 goli) wynosi siedem bramek. Trzecią pozycję z kolei okupuje Abderrazak Hamdallah (18 goli), który strzelił o 11 goli mniej niż Portugalczyk. Mimo 39 lat, nie przestaje zadziwiać i udowadnia, że ciągle potrafi zdobywać gole.

Po 26 rozegranych spotkaniach Al-Nassr zajmuje obecnie pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 62 punktów. Liderem jest Al-Hilal (74 pkt), natomiast trzecią lokatę okupuje Al-Ahli (51 pkt). Kolejną szansę na strzelenie gola Ronaldo będzie miał już w najbliższy piątek 5 kwietnia. Tego dnia jego zespół zmierzy się na wyjeździe z Damac. Początek meczu o godzinie 21:00.

