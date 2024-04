Drużyna Krychowiaka przeszła do historii. Takiego łomotu nie dostał jeszcze nikt!

Cristiano Ronaldo po raz kolejny udowodnił, że wiek to dla niego tylko liczba. 39-latek pewnie zmierza po tytuł króla strzelców ligi saudyjskiej. We wtorek powiększył swój dorobek do 29 bramek, a przy okazji poprowadził Al-Nassr do spektakularnego zwycięstwa. Sam trafił do siatki trzy razy, a jego drużyna wygrała 8:0.

Ależ miazga w wykonaniu Ronaldo i kolegów! Pobili rekord. Krychowiak bezradny

Tak okazałe zwycięstwo przyszło w spotkaniu z Abha Club, a więc klubem, który nie tak dawno prowadził były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz, a którego zawodnikiem nadal jest Grzegorz Krychowiak. Polak wystąpił w pierwszym składzie, ale nie zdołał uchronić go przed kompletną katastrofą. W 67. minucie został zmieniony przez Saada Bguira. Wówczas na tablicy wyników było 7:0.

W samej końcówce do siatki trafił jeszcze Abdulaziz Al Elewai i ustalił wynik na 8:0. Bramka wbrew pozorom miała gigantyczne znaczenie. To właśnie dzięki niej Al-Nassr udało się pobić rekord. Okazuje się, że wtorkowa wygrana z Abha Club jest najwyższą w oficjalnym meczu w historii klubu.

Poprzedni rekord Al-Nassr wynosił 7:0 i padł w styczniu 2016 r. w spotkaniu Pucharu Króla z Al-Diraiyah. Udało się go wyrównać w marcu 2021 r. w ligowym starciu z Al-Batin. Z kolei z Cristiano Ronaldo na murawie Al-Nassr wygrywało do tej pory co najwyżej 5:0.

8:0 to jednak nie najwyższy wynik, jaki padł w trwającym sezonie ligi saudyjskiej. Jeszcze wyższą wygraną popisała się ekipa największego rywala Al-Nassr - Al-Hilal. Pod koniec listopada zeszłego roku rozbiła Al-Hazem aż 9:0. Al-Hilal jest też liderem tabeli i pewnie zmierza po mistrzostwo kraju. W tym sezonie jeszcze ani razu nie przegrało i nad drużyną Ronaldo ma 12 punktów przewagi.