Drużyna Krychowiaka zmieciona z boiska. Genialny popis Ronaldo [WIDEO]

Grzegorz Krychowiak jest piłkarzem FC Abha od lata zeszłego roku. W nowym klubie szybko stał się podstawowym zawodnikiem. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 27 meczów, w których strzelił sześć goli i zaliczył jedną asystę. Kolejną okazję do gry miał we wtorek o godzinie 21:00. Tego dnia jego zespół podejmował na własnym stadionie Al-Nassr z Cristiano Ronaldo w składzie.

Cristiano Ronaldo show. Drużyna Krychowiaka na kolanach

Gospodarze fatalnie rozpoczęli to spotkanie i już w 11. minucie stracili bramkę. Na listę strzelców wpisał się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk był tego wieczora nie do zatrzymania. Niedługo później dwukrotnie pokonał bramkarza rywali i tym samym skompletował hat-tricka. W pierwszej połowie dorzucił jeszcze również asystę przy trafieniu Abdulmajeeda Al-Sulaiheema. Gola strzelił także Sadio Mane i w efekcie Al-Nassr prowadziło do przerwy 5:0.

Ronaldo nie powiększył już dorobku, ponieważ nie wyszedł na drugą połowę. W kolejnych 45 minutach obraz gry się nie zmienił. Goście nadal mieli wyraźną przewagę i skutkowało to następnymi bramkami. Najpierw piłkę do siatki skierował Abdulrahman Ghareeb, a następnie dwukrotnie Abulaziz Al-Elewai. Ostatecznie więcej goli już nie padło, a Al-Nassr pokonało FC Abha aż 8:0. Grzegorz Krychowiak przebywał na boisku 67 minut.

FC Abha 0:8 Al-Nassr

Strzelcy: Cristiano Ronaldo (11', 21, 42'), Sadio Mane (33'), Abdulmajeed Al-Sulaiheem (44'), Abdulrahman Ghareeb (51'), Abulaziz Al-Elewai (63', 86')

FC Abha po 26 kolejkach zajmuje 17., czyli przedostatnie miejsce w tabeli saudyjskiej ligi z dorobkiem 22 punktów. Do bezpiecznych miejsc traci dwa punkty. Al-Nassr z kolei jest wiceliderem i ma na koncie 62 punkty.