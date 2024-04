Latem 2022 roku Robert Lewandowski zakończył ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i przeniósł się do FC Barcelony. Jak stwierdził, jednym z głównych powodów zmiany otoczenia była potrzeba nowych wyzwań. Duży wpływ na decyzję napastnika miała też jego żona, Anna Lewandowska. - Zakochałam się w Hiszpanii. Nie będę ukrywała, że powiedziałam Robertowi, że moim marzeniem jest mieszkać w Barcelonie - wyjawiła swego czasu w podcaście Onetu "WojewódzkiKędzierski".

Maseraka i Lewandowską łączy wspólna pasja

Po przenosinach do Hiszpanii żona napastnika FC Barcelony zaczęła chodzić na lekcję bachaty, która jest niezwykle zmysłowym tańcem, wywodzącym się z Karaibów. Jakiś czas później 35-latka namówiła swojego męża do praktykowania tego tańca. Ostatnio jeden z najpopularniejszych polskich tancerzy, a obecnie juror "Tańca z Gwiazdami" - Rafał Maserak - ocenił umiejętności taneczne Lewandowskiej w rozmowie z portalem plotek.pl. Nie ukrywał, że w przeszłości trenował Lewandowskich i przy okazji zdradził, że to on zaraził żonę kapitana reprezentacji Polski do tańca.

- Dla mnie jest fantastyczna, przede wszystkim z tego względu, że miałem przyjemność z nią pracować, też uczyć ją tańca z Robertem. Wiem, że pokochała taniec, jest dla niej ważną sytuacją w jej życiu, daje jej dużo radości i mnie to bardzo cieszy, że mogłem ją zarazić tym tańcem i jak widać sprawia jej to bardzo dużą przyjemność - przyznał Maserak.

Maserak stanął w obronie Lewandowskiej. Jaśniej się nie da

Lewandowska często chwali się w mediach społecznościowych postępami w tańcu. Nie wszyscy jednak są w stanie docenić jej umiejętności i pod postami pojawiają się negatywne komentarze. Maserak nie rozumie negatywnych komentarzy pod adresem 35-latki.

- Ona nie jest zawodową tancerką i widzę czasami te komentarze ludzi, którzy gdzieś tam wypowiadają się, że "jaka ona jest sztywna", "robi to, tamto źle", niech sami staną na parkiecie, niech sami to spróbują i się mogą wtedy wypowiadać - wypalił juror "Tańca z Gwiazdami" w tym samym wywiadzie.

Lewandowska, poza tańcem, uwielbia również wycisk na siłowni oraz surfing. Trenerce fitness od czasu do czasu na siłowni towarzyszy Robert Lewandowski czy córka Klara.