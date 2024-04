Słynny trener nie wytrzymał. Ostre spięcie z dziennikarzami. "Do widzenia"

- Odszedłem, bo moja żona bała się przeprowadzić do Kijowa. Poza tym nie chciałem, by siedziała sama w domu i obawiałem się też o siebie - mówił niedługo po odejściu z Dynama Kijów Mircea Lucescu. W ukraińskim klubie szkoleniowiec pracował od lipca 2020 roku do listopada 2023 roku, kiedy to sam podał się do dymisji. Od tamtej pory pozostaje bezrobotny, ale media wciąż łączą go z kolejnymi klubami. Sam zainteresowany nieszczególnie chce o tym opowiadać.

Mircea Lucescu wściekły na dziennikarzy. "Do widzenia" po jednym pytaniu

Turecki "Fanatik" informował niedawno, że pomimo swojego wieku Lucescu może wrócić na ławkę trenerską. Rumuński szkoleniowiec miał już osiągnąć wstępne porozumienie z Besiktasem Stambuł, który rozważa zwolnienie Fernando Santosa. Tę informację powielały inne media, a w Rumunii dziennikarze postanowili zapytać samego Lucescu.

78-latek był obecny na spotkaniu Dinama Bukareszt z Petrolu (1:1) w poniedziałek 1 kwietnia i to właśnie po tym spotkaniu media bardzo chciały uzyskać od niego informacje. Zatrzymany przez reporterów Lucescu zareagował na to jedynie nerwami.

- Jaka prasa tak informuje? - pytał wściekły Rumun cytowany przez "ProSport". - Nie wiem, nie mam pojęcia o czym mówicie. Do widzenia - rzucił jeszcze Lucescu i odszedł od dziennikarzy. Nie wiadomo, czy faktycznie nie miał pojęcia o doniesieniach, czy nie chciał zdradzać swoich planów.

Mircea Lucescu już w latach 2002-2004 prowadził Besiktas i w sezonie 2002/03 wygrał mistrzostwo Turcji. Rok wcześniej to samo trofeum świętował z Galatasaray. Z kolei później przez 12 lat prowadził Szachtara Donieck, rok Zenit Petersburg, dwa lata reprezentację Turcji i trzy lata Dynamo Kijów. Obecnie jest bezrobotny, a w lipcu skończy 79 lat.