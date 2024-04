Sensacyjne wieści! Wielki klub chce reprezentanta Polski

Jakub Piotrowski ma ważny kontrakt z Łudogorcem Razgrad do końca czerwca 2025. Nie ma przesłanek ku temu, by Bułgarzy przedłużyli umowę z Polakiem. W związku z tym najbliższe lato to ostatnia okazja dla Łudogorca, by zarobić na sprzedaży Piotrowskiego.

Gigant mocno zainteresowany Piotrowskim

Jakub Piotrowski pokazuje się Europie jako wszechstronny pomocnik. Może zagrać jako ten defensywny, odpowiedzialny za powstrzymywanie akcji i odbiór, ale także jako klasyczny środkowy pomocnik lub ofensywny, będący rozgrywającym lub wsparciem dla napastników. Udowodnił, że ma ciąg na bramkę. W tym sezonie w 41 meczach dla Łudogorca Razgrad strzelił 15 goli i zanotował cztery asysty.

Do tego dołożył dwie bramki i asystę w barwach polskiej kadry. Michał Probierz chętnie na niego stawia, a piłkarz odpłaca się dobrą grą. Zyskał uznanie wśród dziennikarzy, ekspertów, kibiców, a także w samej szatni naszej reprezentacji.

Dobra gra przyciąga za interesowanie klubów z czołowych lig Europy. Najnowsze wieści wskazują, że realnym kierunkiem dla polskiego piłkarza może być Turcja. Bułgarski dziennik "Telegraph" informuje, że duże zainteresowanie transferem Piotrowskiego wykazuje Galatasaray Stambuł. Polak jest na radarze tureckiego giganta od dłuższego czasu. Przykuł uwagę w listopadowym meczu Ługodorca z Fenerbahce Stambuł w Lidze Konferencji Europy, kiedy strzelił gola, a jego zespół wygrał 2:0. Od tego momentu Turcy mają monitorować sytuację Piotrowskiego.

W ostatnim czasie Galatasaray dość często był łączony z polskimi zawodnikami. Mówiło się o ewentualnym transferze m.in. Jakuba Modera, Jakuba Kałuzińskiego, Damiana Szymańskiego i Kamila Jóźwiaka. Żaden z tych zakupów nie doszedł do skutku.

Jakub Piotrowski jest wyceniany przez Transfermarkt na 2,5 mln euro, ale Łudogorec ma żądać za Polaka znacznie wyższą kwotę.