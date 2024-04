Lewandowski wyjawił swój sekret. Przepis na sukces

Robert Lewandowski znajduje się ostatnio w wyśmienitej formie. Nie dość, że wreszcie zaczął regularnie trafiać do bramki rywala i realnie włączył się do walki o obronę tytułu króla strzelców La Liga, to wyraźnie pomógł FC Barcelonie wyjść z kryzysu. Nasz zawodnik jest jednym z liderów drużyny nie tylko na murawie, ale również poza nią. Na początku nie wszystko było jednak takie proste ze względu na barierę językową.

Lewandowski zdradził, jak nauczył się hiszpańskiego. "Dla mnie najważniejsze było..."

Kapitan reprezentacji Polski zadziwił media pod koniec ubiegłego roku, kiedy na gali dziennika "Marca" odbierał Trofeo Pichichi. Postanowił wówczas podziękować za wyróżnienie w języku hiszpańskim. "Gratulacje, Lewy", "pięknie nauczył się mówić, niezwykle utalentowany piłkarz i wspaniały człowiek" - pisali fani na Twitterze.

Jak zatem nauczył się języka? Nie ukrywa, że kluczem jest systematyczność i nauka słówek. - Wiadomo, że na początku ważna jest gramatyka, aby ją pojąć i mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. Ale dla mnie najważniejsze było, aby codziennie ćwiczyć. Nie uczę się, nie wiadomo ilu słówek, tylko paru, a dobrze. To jest akurat moja technika i ona mi wchodzi. Dlatego uczę się mniej a dobrze, a nie więcej a średnio - wyjaśnił w rozmowie z Eleven Sports.

Napastnik przyznał, że przez pierwsze trzy miesiące uczył się hiszpańskiego z nauczycielem, natomiast później kontynuował kształcenie samemu. - Jak czegoś nie wiedziałem, to po prostu sprawdzałem i próbowałem to powiedzieć. Czasami nawet jak wiem, że popełniam błędy, to poprzez wymówienie czegoś na głos mogę to naprawić. I to też fajna rzecz, która mi pomaga. Nieważne jak, ważne, żeby rozmawiać - podsumował.

Na koniec dostał pytanie o to, który język jest trudniejszy - niemiecki czy hiszpański? - Oj, trudno mi powiedzieć. Po tylu latach w Niemczech byłem już na innym etapie. Choć czas przeszły w hiszpańskim... myślałem, że będzie łatwiejszy - dodał.

Po sobotnim zwycięstwie z Las Palmas (1:0) FC Barcelona ma na koncie 67 pkt i zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga. Do liderującego Realu Madryt traci za to osiem pkt. Jeśli chodzi o ligową klasyfikację strzelców, to Robert Lewandowski okupuje szóstą lokatę (13 goli), a na pierwszym miejscu są ex aequo Artem Dowbyk, Jude Bellingham oraz Ante Budimir - wszyscy mają po 16 bramek.