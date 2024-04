Tragiczny wypadek drużyny. Były reprezentant kraju nie żyje, piłkarze w stanie ciężkim

Do tragicznego wypadku doszło w Sierra Leone. Autokar z całą drużyną Ports Authority wjechał z pełną mocą w stojącą na poboczu ciężarówkę. Najprawdopodobniej był to błąd kierowcy autobusu. W wyniku wypadku zginął trener zespołu, były reprezentant kraju, Lamin Bangura. Do szpitala trafili także piłkarze i działacze, część z nich była w ciężkim stanie.

