Ross Aikenhead nie żyje. "Był fantastycznym młodym człowiekiem"

Winsford United FC to zespół występujący w rozgrywkach North West Counties League. W wielkanocną niedzielę 31 marca przekazał fatalne wieści dotyczące swojego zawodnika Rossa Aikenheada.

REKLAMA

Zobacz wideo Co wzrusza Michała Probierza?

Nie żyje Ross Aikenhead. "Będzie go bardzo brakować"

"Z głębokim smutkiem ogłaszamy, że nasz gracz Ross Aikenhead zmarł. Ross był fantastycznym młodym człowiekiem i wspaniałym piłkarzem. Będzie go bardzo brakować wszystkim związanym z klubem. Składamy najszczersze wyrazy współczucia całej rodzinie i przyjaciołom Rossa. Spoczywaj w pokoju" - czytamy na Twitterze. Przyczyna śmierci urodzonego w 2000 r. zawodnika nie została podana.

Na tragiczną wiadomość zareagowali dawni koledzy Aikenheada z boiska. - To absolutnie druzgocąca wiadomość - powiedział jeden z nich. Inny dodał: - Grałem z Rossem w czterech różnych klubach i był fantastycznym piłkarzem, ale co ważniejsze, jeszcze lepszym chłopakiem. Kolejny opisał go jako "tydzień po tygodniu wymagającego od swoich kolegów wszystkiego, co najlepsze" (cytaty za "The Sun").

Komunikat zamieścił również Wythenshawe FC, gdzie w przeszłości występował zmarły zawodnik. "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Ross Aikenhead. Był utalentowanym napastnikiem i fantastycznym chłopakiem poza boiskiem. Wszystkim w klubie będzie go brakować. Nasze myśli i modlitwy są w tej chwili z rodziną Rossa" - przekazano.

Winsford United, czyli ostatni klub Aikenheada, w tym sezonie rozegrało 29 spotkań. Zdobyło w nich 22 punkty i zajmuje 18., czyli przedostatnie miejsce w lidze First Division South. Natomiast Wythenshawe FC, również występujące North West Counties League, zajmuje drugie miejsce w Premier Division (85 pkt w 41 spotkaniach).