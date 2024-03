Stało się! Polski diament czekał do Wielkanocy. Nareszcie zadebiutował w nowym klubie

Karol Borys w ostatnim czasie wzbudzał szerokie zainteresowanie dziennikarzy i kibiców. Młodziutki ofensywny pomocnik znakomicie wypromował się podczas mistrzostw Europy i mistrzostw świata do lat 17 i szybko zyskał miano jednego z największych polskich talentów. Zimą przeniósł się ze Śląska Wrocław do belgijskiego KVC Westerlo.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada dziennikarzowi! "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Karol Borys czekał, czekał i się doczekał. Jest debiut w Belgii!

Choć od transferu do Belgii minęły niemal dokładnie dwa miesiące, to Borys nie miał okazji do debiutu. Na przeszkodzie stały m.in. formalności. - Problemem są jedynie dokumenty. Nie dziwi nas to, ponieważ w przypadku chłopca w tym wieku FIFA wymaga od nas uporządkowania wielu informacji. Tak więc obecnie czekamy głównie na ich zatwierdzenie. Poza tym Karol ma się świetnie - mówił pod koniec lutego trener klubu Polaka Rik De Mil.

W Niedzielę Wielkanocną Borys w końcu doczekał się debiutu. Polak pojawił się na placu gry w 73. minucie meczu Westerlo z St. Truiden. 17-latek spędził na boisku łącznie 22 minuty. Jego zespół przegrał mecz 0:2.

Borys cierpliwie czekał na swoją szansę i niewykluczone, że teraz będzie otrzymywał kolejne. Kilka miesięcy temu ojciec piłkarza w rozmowie ze Sport.pl mówił wiele o cierpliwości syna. - Poświęca się w stu procentach. Jest skupiony na tym, by dojść tam, dokąd sobie wymarzył. Kocha tę swoją piłeczkę. Ma świadomość, że bez tego podejścia nic nie osiągnie - komentował Marcin Borys.

W tabeli ligi belgijskiej KVC Westrelo zajmuje obecnie 11. miejsce z dorobkiem 30 punktów. Za tydzień zespół Polaka zmierzy się u siebie z KAA Gent.