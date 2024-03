Gigantyczna kara za pocałunek na fecie. Rubiales trafi do więzienia?

Reprezentacja Hiszpanii kobiet wygrała zeszłoroczny mundial, pokonując 1:0 Anglię po golu Olgi Carmony. Podczas ceremonii wręczenia medali Luis Rubiales, a więc ówczesny prezes hiszpańskiej federacji, nagle pocałował w usta hiszpańską piłkarkę Jennifer Hermoso. Po kilkunastu dniach od tego skandalu Rubiales zrezygnował z funkcji prezesa, a FIFA zdyskwalifikowała go na trzy lata. "Nie chcę, by ta kampania mogła jakkolwiek zaszkodzić hiszpańskiej piłce. Podejmuję tę decyzję po wcześniejszym upewnieniu się, że moje odejście przyczyni się do stabilizacji" - przekazał działacz w liście otwartym.

Rubiales ogólnie miał sporo za uszami. Dawniej za związkowe pieniądze urządzał imprezy, w tym orgie z udziałem kilkunastu kobiet. Wyciekły też jego rozmowy z Gerardem Pique, z których wynika, że firma zarządzana przez byłego gracza Barcelony miała spory udział w negocjacjach federacji z Arabią Saudyjską ws. organizacji Superpucharu Hiszpanii. - Ten pocałunek był spontaniczny, nie było w nim czegokolwiek o charakterze napaści seksualnej. Hermoso wie, że kłamie - mówił Rubiales w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennikarza Alvise Pereza. Teraz może mieć dodatkowe problemy.

Prokuratura domaga się sporej kary dla Rubialesa. "Pocałował bez zgody"

W hiszpańskich sądach toczy się sprawa, w której Rubiales został oskarżony o napaść na tle seksualnym. Hiszpańskie media informują, że prokuratura domaga się 2,5 roku pozbawienia wolności dla Rubialesa, a także żąda zakazu pracy dla działacza w sporcie na taki sam okres, na jaki zostanie skazany. Hiszpański Sąd Krajowy otrzymał akt oskarżenia, w którym prokuratura zaznacza, że "Rubiales trzymał głowę Jenni Hermoso i obiema rękami, w zaskakujący sposób, bez zgody, pocałował zawodniczkę w usta".

"Biorąc pod uwagę osobiste i zawodowe konsekwencje, które mogłyby z tego wyniknąć, Rubiales mógł wywierać ciągłe i powtarzające się akty presji. To uniemożliwiło Hermoso rozwijanie swojego życia w ciszy i spokoju. Rubiales zmusił zawodniczkę do usprawiedliwienia pocałunku, który otrzymała wbrew swojej woli" - czytamy w akcie oskarżenia. Poza tym prokuratura domaga się co najmniej 50 tys. euro odszkodowania od Rubialesa dla Hermoso. Były prezes hiszpańskiej federacji ma też, zgodnie z żądaniami prokuratury, nie zbliżać się do Hermoso w promieniu 200 m przez cztery lata.

Poza Rubialesem hiszpański sąd może ukarać trzy inne osoby - Jorge Vildę (byłego selekcjonera kobiecej kadry Hiszpanii), Rubena Riverę (byłego dyrektora marketingu) i Alberta Luque (byłego dyrektora męskiej kadry). W ich przypadku prokuratura wnioskuje o karę półtora roku pozbawienia wolności za "stosowanie przymusu do określonych zachowań". Vilda podczas finału mundialu miał dotykać jedną z pracownic w niewłaściwy sposób. Cała trójka wraz z Rubialesem miała wywierać presję na Hermoso w celu nagrania wideo, w którym powie, że pocałunek odbył się za obopólną zgodą.

Jak Rubiales odnosił się do tej sytuacji przed sądem? "Ta sytuacja miała miejsce w chwili szczęścia, wielkiej radości i odrzucam wszelkie konotacje seksualne" - relacjonują media. Co na to odpowiedział sędzia Francisco de Jorge? "Pocałunek w usta był jednostronnym i niespodziewanym działaniem. To dotyka sfery intymności, zarezerwowanej dla relacji seksualnych między dwojgiem dorosłych" - czytamy.