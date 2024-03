Poruszenie w Rosji po słowach Rybusa. Poszli na całość, już się nie hamują

Wywiad na portalu TVP Sport z Maciejem Rybusem odbił się szerokim echem w przestrzeni internetowej. 34-letni zawodnik Rubina Kazań opowiadał w nim m.in. o powodach zostania w Rosji po zbrojnym ataku tego kraju na Ukrainę. - Mam tam żonę, która jest Rosjanką, dwóch synów, nieruchomości, życie, które rozwijało się przez ponad dziesięć lat. Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną, założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość. Tam też osiągnąłem największe sukcesy piłkarskie. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste - wyznał Rybus w rozmowie z TVP Sport.

Wywiad Rybusa wywołał burzę i ogromne zamieszanie. Polscy eksperci i komentatorzy nie zostawili suchej nitki na Polaku. "Bardzo dobrze, że powstał ten wywiad z Rybusem. Dobitnie pokazuje, że on nie widzi niczego więcej niż czubek własnego nosa. Wygodnicki, egoistyczny, nie liczy się ze światem i otoczeniem. Zero empatii, wrażliwości i jakiegokolwiek poczucia godności, honoru i wstydu" - ocenił Marcin Jaz ze Sport.pl.

Rosjanie piszą o Macieju Rybusie

Wypowiedź Macieja Rybusa także wywołała spore poruszenie w rosyjskich mediach. Oto wybrane nagłówki z tamtejszych serwisów internetowych.

"Rybus: Myśl o opuszczeniu Rosji pojawiła się raz. Kiedy był marsz Prigożyna na Moskwę" - to tytuł z sport24.ru. "Nie poddał się. Rybus powiedział, że ojciec nie namówił go na przeprowadzkę z Rosji do Polski" - czytamy w serwisie kp.ru.

Dziennikarze vesti.ru i gazeta.ru wyróżnili fragment rozmowy dotyczący jego przemiany w Rosji. "Polak Rybus: to w Rosji stałem się prawdziwym mężczyzną - to nagłówek vesti.ru. "Polski piłkarz powiedział, że Rosja uczyniła go prawdziwym mężczyzną" - to tytuł z gazeta.ru.

"Obrońca Rubina, Maciej Rybus: "W Polsce mówili, że jestem sz***ą, zdrajcą. Ale nadal będę mieszkać w Rosji" - to nagłówek portalu sport.business-gazeta.ru. "Rybus: w Polsce pisali, że jestem sz***ą i zdrajcą, ale w Rosji stałem się prawdziwym mężczyzną" - napisał portal sovsport.ru "Rybus: "W Polsce nazwali mnie mięczakiem, zdrajcą, ale w Rosji nadal będę mieszkał" - czytamy na bombardir.ru. "Zawodnik Rubina Rybus mówił o obelgach ze strony Polaków za grę w Rosji" - napisał betonmobile.ru.

Rosjanie wykorzystują wywiad Macieja Rybusa do propagandy

Serwis kp.ru poszedł na całość i wykorzystał wywiad Rybusa jako element propagandy. "Założyłem rodzinę w Rosji, dlaczego mam wyjechać?": szczere słowa Polaka, który grał w Spartaku" - tak brzmi tytuł. Dziennikarze tego portalu nie hamują się, pisząc o reakcjach Polaków wobec Rybusa. "Ta nienawiść nie ma granic. A życzenia śmierci nie są czymś wyjątkowym, ale raczej powszechnym" - czytamy.

I dalej: "Polacy bardzo aktywnie nienawidzą Federacji Rosyjskiej" - podsumował kp.ru.