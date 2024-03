W piątkowy wieczór doszło do tragicznego w skutkach wypadku na drodze wojewódzkiej 521 w województwie warmińsko-mazurskim. Miał on miejsce na trasie Iława - Susz w pobliżu miejscowości Różanki. Portal infoilawa.pl informował, że samochód uderzył w przydrożne drzewo, co sprawiło, że rozerwało go na pół, a jego szczątki były porozrzucane kilka metrów dalej od miejsca wypadku.

W wyniku wypadku zginął 43-letni prezes klubu KS Unia Susz

Tego samego dnia, kilka godzin później Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała, że w wyniku zdarzenia zginął 43-latek kierujący autem. Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Okazało się, że śmierć w wyniku wypadku poniósł prezes klubu KS Unia Susz, Damian Paszynin. "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj tragicznie zmarł nasz Prezes, Damian Paszynin. To ogromna strata dla całej społeczności Unii Susz i nie tylko. Damian był nie tylko wyjątkowym liderem, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem" - przekazał klub w mediach społecznościowych.

"Damian był sercem i duszą Unii Susz. Jego oddanie, zaangażowanie i pasja nie miały granic. [...] Odszedł od nas człowiek, który na zawsze pozostanie w naszych sercach. Spoczywaj w pokoju, nasz drogi Prezesie" - dodano. Nie zabrakło także kondolencji dla rodziny zmarłego. Dodatkowo odwołany został sobotni mecz Unii Susz z Huraganem Morąg.

Unia Susz gra w klasie okręgowej w województwie warmińsko-mazurskim. Aktualnie zajmuje dziewiąte miejsce (27 pkt) w tabeli po rozegraniu 18 spotkań.