Gigantyczny skandal w polskiej lidze?! 8:0 i PZPN interweniuje

O trzecioligowej Concordii Elbląg było głośno na początku 2023 r., kiedy to Japończyk Yudai Miyamoto domagał się wycofania licencji klubu ze względu na to, że jest on mu winien około pięciu tys. złotych. Wtedy Concordia zapowiedziała wkroczenie na drogę prawną, bo "nie chce pozostać obojętna wobec szkalowania i oczerniania Concordii w internecie". Z komunikatu mogliśmy się też dowiedzieć, że Miyamoto kilka razy zachowywał się nieprofesjonalnie, przytaczając przykład z kopaniem i niszczeniem sprzętu sportowego, gdy dowiedział się, że nie wyjdzie w podstawowym składzie.

Dawniej Concordia miała być zamieszana w ustawianie meczów przez piłkarzy - w tym przypadku mowa m.in. o spotkaniu z Pilicą Białobrzegi z 5 listopada 2022 r., gdzie przy wyniku 0:2 pojawiło się więcej zakładów na to, że przed przerwą będzie jeszcze jeden gol. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:3, a łączna kwota zakładów na rozwiązanie "powyżej 2.5 gola" wynosiła 13 tysięcy euro. "Klub odsunął od zespołu Ołeksija Kazakowa, Badriego Akubardiję, Iwana Spyczkę i Ihora Radczenkę. Ostatni z nich został nawet zawieszony przez PZPN" - mogliśmy przeczytać w artykule.

Klub z III ligi przegrał 0:8. Wystawił... samych juniorów. Sprawa ma trafić do PZPN

Obecnie Concordia Elbląg zajmuje 16. miejsce w III lidze w gr. I z 20 punktami po 22 meczach. Jej ostatnim rywalem był Pelikan Łowicz. Jeszcze przed spotkaniem mogliśmy się dowiedzieć, że w składzie zagra wielu zawodników z drużyn juniorskich z roczników 2007 i 2008. - W rundzie wiosennej wyznaczyliśmy sobie cztery główne cele. Jednym z nich jest mocne włączenie się do walki w klasyfikacji Pro Junior System. Chcemy, by nasi wychowankowie zdobywali już szlify na poziomie III ligi, tak by za dwa-trzy sezony stanowili o głównym obliczu zespołu seniorów - mówi Mirosław Pelc, honorowy prezes Concordii.

- Zapadła decyzja, że w Łowiczu szansę gry dostaną wyłącznie młodzi gracze. Będzie to dla nich pierwsze przetarcie w III lidze. Pozostali, starsi zawodnicy dostali wolny weekend, by mogli zregenerować siły przed kolejnymi ważnymi meczami o utrzymanie, które czekają nas w Elblągu - dodał Pelc, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu. I jak powiedział, tak się stało. Wcześniej jednak Norbert Skórzewski podawał na portalu X, że u bukmacherów pojawiło się sporo zakładów na wysoką wygraną Pelikana.

"Niektóre z osób związanych z trzecioligową Concordią Elbląg specjalnie tworzyły konta na znajomych, a ci mniej rozgarnięci nawet na członków swojej najbliższej rodziny. Dwa sezony temu mieliśmy podobną sytuację z Polonią Środa Wielkopolska. Sprawa na pewno znajdzie swój finał u Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN" - napisał Skórzewski. Pelikan Łowicz wygrał ten mecz 8:0, a po 45 minutach gospodarze prowadzili już 4:0.

"Przewaga fizyczna i w doświadczeniu graczy Pelikana była w tym meczu ogromna i to przełożyło się ostatecznie na wynik. Do przerwy zespół z Łowicza strzelił cztery gole, prowadząc już po kwadransie trzema trafieniami. Mimo ambitnej walki młodzieży z Concordii, po przerwie rywal dołożył kolejne cztery bramki i ostatecznie zwyciężył 8:0" - czytamy w pomeczowej relacji na stronie klubu z Elbląga.

Możemy zatem spodziewać się tego, że sprawa będzie badana przez PZPN w najbliższych dniach.