Choć za kilka miesięcy rozpoczną się mistrzostwa Europy w Niemczech, to poza naszym kontynentem trwa już walka o awans na mistrzostwa świata, które w 2026 roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Eliminacje trwają już w Azji, Ameryce Północnej, Południowej oraz w Afryce.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada dziennikarzowi! "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Walkower w eliminacjach do mistrzostw świata!

Kilka dni temu (26 marca) miało dojść do spotkania eliminacyjnego między Koreą Północną a Japonią w Pjongczangu. Na pięć dni przed planowanym meczem władze federacji oświadczyły, że mecz nie może odbyć się w stolicy kraju. Nieoficjalnie mówiło się, że powodem jest rosnąca liczba zakażeń paciorkowcami w Japonii.

Ostatecznie mecz nie został przeniesiony do innego miasta i nie doszedł do skutku. Z tego powodu FIFA podjęła decyzję o ukaraniu Koreańczyków walkowerem. "Komisja Dyscyplinarna FIFA poinformowała nas o swojej decyzji przyznającej nam walkower 3:0 za mecz z Koreą Północną" - przekazała japońska federacja.

Do sprawy odniósł się także trener Japończyków. Hajime Moriyasu przyznał, że odwołanie meczu to utracona szansa do ważnej rywalizacji. - Usłyszałem wiadomość o walkowerze. Nie zmienia to faktu, że zawodnicy stracili ważną okazję do gry, ale jestem przekonany, że zrobiliśmy krok naprzód. Oczywiście nie będziemy zadowoleni z tego wyniku i będziemy nadal budować nasze wysiłki i ciężko pracować przed kolejnymi meczami reprezentacji - skomentował.

Walkower dla Japonii sprawił, że drużyna zapewniła sobie już awans do kolejnej fazy eliminacji. Do końca fazy grupowej eliminacji zostały Japończykom do rozegrania jeszcze dwa mecze. Dotychczas zdobyli oni dwanaście punktów. W czerwcu Japończycy zmierzą się jeszcze z Mjanmą oraz Syrią.