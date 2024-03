Ancelotti ogłosił ważne wieści dla fanów Realu. Jest powrót

Real Madryt w wielu meczach miał ograniczone możliwości w defensywie przez kontuzje środkowych obrońców. Mimo to prowadzi w La Lidze, zgarnął Superpuchar Hiszpanii i dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Na końcówkę sezonu Carlo Ancelotti będzie miał więcej możliwości, bo wraca do składu kontuzjowany piłkarz, na którego czekano naprawdę długo. Ten powrót ogłosił właśnie trener Realu.

