Piłkarze kultowego klubu "oszaleli". Nie uwierzysz, co wyprawiali z piłką [WIDEO]

Każdy kibic zna to stresujące uczucie, gdy drużyna, której obrońcy nie za bardzo umieją grać piłką, postanowią regularnie rozgrywać ją krótko od tyłu. Stracone w ten sposób bramki potrafią być powodem ogromnej frustracji, choć są trenerzy, którzy uznaliby to za okazję do nauki. Takich wyjaśnień raczej nie chcą słyszeć kibice Notts County. Ich zespół w ostatnim meczu stracił dwa kuriozalne gole.

