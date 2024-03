Kolejna kompromitacja Benzemy. Wrócił i zrobił coś takiego [WIDEO]

Karim Benzema w Arabii Saudyjskiej nie jest postacią szczególnie lubianą. Od czasu przenosin do tamtejszego Al-Ittihad co rusz rozczarowuje. Kibice nadali mu nawet pseudonim "Ben-Hazima", czyli "syn porażki". Ostatnio Francuz został odsunięty od składu i opuścił pięć meczów z rzędu. W końcu wrócił do gry i ponownie zawiódł. Nie był w stanie się przełamać nawet z rzutu karnego.

