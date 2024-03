Wielka burza po wywiadzie Rybusa nt. Rosji. "Zero godności i honoru"

Terek Grozny, Lokomotiw Moskwa, Spartak Moskwa, a teraz Rubin Kazań - te wszystkie kluby od lata 2012 roku reprezentował, bądź reprezentuje (jak w przypadku Rubina) Maciej Rybus. Od tamtego czasu tylko sezon 2016/2017 66-krotny reprezentant Polski spędził poza Rosją, gdy był na wypożyczeniu do Olympique'u Lyon.

Po agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę Rybus zdecydował się pozostać w kraju rządzonym przez Władimira Putina. Spadła wtedy na niego olbrzymia krytyka w Polsce oraz przestał być powoływany do reprezentacji narodowej.

- Mam tam żonę, która jest Rosjanką, dwóch synów, nieruchomości, życie, które rozwijało się przez ponad dziesięć lat. Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną, założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość. Tam też osiągnąłem największe sukcesy piłkarskie. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste - powiedział Rybus o powodach zostania w Rosji w rozmowie z TVP Sport.

Gromy spadają na Macieja Rybusa. "Zero empatii", "jest głupi"

Powiedzieć, że wywiad Rybusa wywołał burzę i zamieszanie, to nic nie powiedzieć. Jak można się spodziewać, jest wiele oburzenia na jego tłumaczenia o decyzji pozostania w Rosji. "Bardzo dobrze, że powstał ten wywiad z Rybusem. Dobitnie pokazuje, że on nie widzi niczego więcej niż czubek własnego nosa. Wygodnicki, egoistyczny, nie liczy się ze światem i otoczeniem. Zero empatii, wrażliwości i jakiegokolwiek poczucia godności, honoru i wstydu" - ocenił Marcin Jaz ze Sport.pl.

"W du*ie ma wojnę na Ukrainę. Zakrywa uszy i udaje, że nie słyszy, jak Rudolf Höss i jego żona Hedwiga w 'Strefie Interesów' przy Auschwitz-Birkenau. Kłamca. Zdrajca. Człowiek Putina. Wstyd, że Maciej Rybus kiedykolwiek grał dla reprezentacji Polski" - wyliczał Jan Mazurek z Weszło, odnosząc się do nagrodzonego dwoma Oscarami filmu Jonathana Glazera.

"RYBUS JEST OBRZYDLIWY. [...] Rzygać się chce, gdy się patrzy na taką postawę. Moralne dno. Mam nadzieję, że PZPN wykreśli tę postać ze swoich kronik" - grzmiał w długim i emocjonalnym wpisie Jakub Białek z Weszło.

"Dopóki Maciej Rybus nie udzielał wywiadów, myślałem, że jest coś, o czym nie wiem w kwestii jego pozostania w Rosji. Okazuje się, że można było oceniać bez strachu. Wystarczy wiedzieć, że jest głupi, ale bogaty" - ocenił krótko Michał Kołodziejczyk z Canal+ Sport. "Ja jako ojciec współczuję jednego - kiedyś synowie mówiący głównie po rosyjsku dorosną. I może ich czekać rosyjska dorosłość" - odpisał mu Jakub Olkiewicz z Goal.pl.

"Rybus nie interesuje się, nie wie, nie wnika, omija tematy wojenne. W telewizorze ma tylko Netflixa. Ale raz się przestraszył: gdy Prigożyn jechał na Moskwę. Wtedy akurat się zainteresował. Spokojnie, Maciek. Prigożyn nie żyje, Putin trzyma się mocno. Możesz spać spokojnie" - uspokajał Rybusa Krzysztof Stanowski.

Jakub Rzeźniczak stanął w obronie Macieja Rybusa

Nie wszyscy jednak w tak mocnych słowach ocenili wywiad udzielony przez zawodnika Rubina Kazań. "Ludziom łatwo się ocenia. Ciekawe jakby się znaleźli w takiej sytuacji. Ciekawa lektura, polecam" - napisał w relacji na Instagramie Jakub Rzeźniczak.

"Chciałem mieć spokój', 'Rosja wychowała mnie na mężczyznę' – takimi wypowiedziami Maciej Rybus nie pomaga sobie. Rozumiem powody rodzinne, bo rodzina jest najważniejsza, ale później Rybus wspomina, że gdyby został powołany na mundial, to rozważyłby wyjazd z Rosji. Dziwne" - zwrócił uwagę Bartosz Wieczorek z TVP Sport.

Na tę sprawę zwrócił uwagę również Marek Bobakowski z portalu WP SportoweFakty. "Ciekawa rozmowa z Rybusem. Tłumaczy swoją decyzję o pozostaniu w Rosji: rodzina, przyjaciele, tam jest jego dom. Ok, można próbować to zrozumieć. Ale w końcu pada pytanie: gdybyś był pewny, że pojedziesz na mundial, wyjechałbyś z Rosji? Rybus: na pewno (…) bym to rozważył" - napisał.

Dyplomatycznie do sprawy podszedł również Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. "Zawsze uważałem, że po wybuchu wojny Maciej Rybus znalazł się w trudnej sytuacji. Warto przeczytać jego rozmowę, aby zrozumieć jego życiowe wybory" - ocenił.