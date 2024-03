Gdzie jest Messi? Niepokój rośnie. Nie pokazał się od tygodni

Po raz ostatni Messi zagrał w barwach Interu Miami 14 marca w 1/8 finału CONCACAF Champions Cup. W meczu z Nashville SC strzelił gola i zanotował asystę, ale tego spotkania nie dokończył. W 50. minucie Argentyńczyk musiał zejść z powodu urazu. Szybko stało się jasne, że nie zagra w kolejnym spotkaniu ligowym.

Messi dalej nie gra. Trener zabrał głos

Tylko że Messiego omijają kolejne mecze w MLS. 10 marca nie zagrał z CF Montreal (z powodu regeneracji) i Inter Miami przegrał 2:3. 16 marca drużynie udało się wygrać z D.C. United (3:1), ale z New York Red Bulls znów przyszła porażka (0:4). Teraz przed Interem mecz z New York City FC i będzie to kolejne spotkanie, w którym Messiego zabraknie. Do tej pory Argentyńczyka ominęło aż 10 z 19 meczów MLS, w których mógł wystąpić, odkąd trafił do Stanów Zjednoczonych. A na pewno byłby wzmocnieniem. W dziewięciu spotkaniach ligowych, w których zagrał, strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty.

Kiedy Messi wróci do gry? Dokładny termin nie został podany, ale asystent trenera Gerardo Martino przyznał, że starają się, żeby był gotowy na kolejny mecz po starciu z New York City FC.

- Pracuje z fizjoterapeutami, ale nie ma szans na jego występ w jutrzejszym meczu. Nie będzie dostępny, ale postaramy się zrobić wszystko, żeby był gotowy na następne spotkanie. Pracuje ze sztabem medycznym - powiedział Javier Morales na przedmeczowej konferencji prasowej.

Kolejny mecz Interu Miami to starcie z CF Monterrey w ćwierćfinale CONCACAF Champions Cup. To spotkanie odbędzie się w czwartek 4 kwietnia o 2:00 w nocy czasu polskiego. Czy Messi wtedy zagra? Na pewno liczą na to amerykańcy kibice, którzy płacą fortunę za możliwość obejrzenia Argentyńczyka w akcji.