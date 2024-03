Wielka skandal na meczu. Niemcy kontra Izrael

Niemcy i Izrael to nasi grupowi rywale w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21. Obie ekipy zagrały przeciwko sobie w ostatni wtorek na stadionie w Halle. Nieoczekiwanie wokół meczu rozpętała się w Niemczech spora afera. Nie chodzi jednak o samą grę (Niemcy zgodnie z oczekiwaniami wygrali 2:0), ale o baner, jaki pojawił się na trybunach.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec sezonu polskich łyżwiarzy. Prezes PZŁS, Rafał Tataruch, podsumowuje. "My się teraz rozpędzamy"

Niemcy kazali zdjąć proizraelski baner. "Nie można"

Na jednej z trybun grupka kibiców trzymająca izraelskie flagi rozwinęła biały plakat z napisem: "Puście ich do domu, teraz". Z kolei na barierce wywiesili zdjęcia z wizerunkami kilkunastu osób. W ten sposób chcieli upomnieć się o około 130 izraelskich zakładników, których Hamas podczas ataku z 7 października zeszłego roku uprowadził i wciąż przetrzymuje w niewoli.

Gdy tylko organizatorzy zobaczyli transparent, natychmiast kazali go zwinąć, co wywołało spore emocje. Kibice postanowili pokazać go raz jeszcze pod koniec spotkania. Wówczas do akcji wkroczyła ochrona i zarekwirowała baner. Dla wielu takie działanie było przesadzone. Na te zarzuty odpowiedział w końcu Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB). "Zasadniczo na stadionie podczas meczów UEFA nie można umieszczać banerów z przesłaniami politycznymi. Ponadto plakat nie został wcześniej zarejestrowany" - tłumaczono.

To dlatego usunęli plakat. Koszmarne sceny na meczu Niemcy - Izreal

Niemiecki "Mitteldeutsche Zeitung" twierdzi, że obecność baneru wywołała wrogą reakcję kibiców z innych sektorów. Na stadionie rozległo się buczenie, a w stronę izraelskich fanów poleciały kubki. "Kiedy pod koniec meczu baner został ponownie pokazany, funkcjonariusze organów ścigania interweniowali w celu deeskalacji i go usunęli" - wyjaśniło DFB.

W eliminacjach do mistrzostw Europy U-21 Niemcy zajmują pierwsze miejsce w tabeli grupy D z 16 punktami. Polacy są drudzy i tracą do nich jeden punkt, ale rozegrali jeden mecz więcej. Izrael plasuje się na ostatnim miejscu z zerowym dorobkiem.