PZPN ogłasza. Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Absolutna legenda

Reprezentacja Polski w piłce plażowej mężczyzn zajmuje obecnie 35. miejsce w światowym rankingu. Biało-czerwoni niestety nie dostali się na mistrzostwa świata, które odbywały się w lutym tego roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ponieważ nie zdołali przejść turnieju eliminacyjnego, mimo że go rozpoczęli od wygranej 3:1 nad Litwą. Reprezentacja Polski mężczyzn zajęła ostatnio ósme miejsce w Igrzyskach Europejskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po awansie Polaków na Euro 2024! Probierz odpowiada

Od lipca 2020 r. za wyniki Polaków odpowiadał Tomasz Wydmuszek. Szkoleniowiec został zwolniony z pracy na początku stycznia. Łącznie poprowadził zespół w 38 meczach. "Zawsze powtarzałem, że jestem dumny, iż mogłem być w przeszłości zawodnikiem reprezentacji Polski. Teraz chciałbym dodać, że czuję również ogromną dumę i satysfakcję z tego, że byłem trenerem drużyny narodowej. Dziękuję za wieloletnią współpracę władzom PZPN. Ta praca dała mi ogromne doświadczenie i z jestem najbardziej szczęśliwy właśnie z tego powodu" - mówił Wydmuszek, cytowany w oficjalnym komunikacie.

To nowy selekcjoner Polaków w beach soccerze. Absolutna legenda futsalu

PZPN poinformował w komunikacie, kto będzie nowym selekcjonerem Polaków w piłce plażowej. Został nim Andrzej Szłapa. Do tej pory pracował w Rekordzie Bielsko-Biała, Cleareksie Chorzów i GKS-ie Tychy w rozgrywkach futsalowych. To właśnie z zespołem z Bielska-Białej zdobył pięć tytułów mistrzowskich, po mistrzostwa sięgał także jako trener drużyn młodzieżowych. Jako piłkarz reprezentował GKS Tychy, Polonię Bytom oraz Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Szłapa odnosił jednak największe sukcesy w futsalu. Jako piłkarz zagrał 87 meczów w reprezentacji Polski i pełnił tam funkcję kapitana. Wystąpił też w turnieju finałowym Euro 2001. Zdecydowanie najwięcej wygrał jako zawodnik Cleareksu Chorzów, gdzie zdobył pięć mistrzostw Polski, trzy krajowe Puchary i jeden Superpuchar. Poza tym grał w futsalowej Lidze Mistrzów w sezonie 01/02.

Jeszcze w 2022 r. Szłapa mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową o rozwoju, jaki widać w polskim futsalu. - Dawniej większość z nas grała na dużych boiskach, sporo w drużynach zaplecza ekstraklasy, trudno to było pogodzić. Dziś zawodnicy skupiają się tylko na futsalu, analizy rywali są dużo bardziej szczegółowe, łatwiej się więc przygotować do meczów. Na pewno nastąpił rozwój taktyki, jest też więcej treningów. Myślę, że my się nie doceniamy. Stać nas na dużo, tylko trzeba w to wierzyć - opowiadał szkoleniowiec.

W 2023 r. Polska zajęła 12. miejsce w dywizji A Europejskiej Ligi Beach Soccera. Wtedy Polacy zagrali w grupie D, w której przegrali 3:4 z Niemcami i 3:5 z Hiszpanią. W decydujących meczach biało-czerwoni pokonali 2:1 Turcję i 6:3 Estonię.