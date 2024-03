Boruc nie wytrzymał po wpisie TVP. Potężna szydera. "Gratuluję"

Artur Boruc zakończył piłkarską karierę w lipcu 2022 roku w Legii Warszawa. Jego ostatnie miesiące w tym klubie nie należały jednak do udanych. W oficjalnym ostatnim meczu został ukarany czerwoną kartką, a następnie odsunięto go od zespołu. Pojawił się ponownie na boisku w pożegnalnym starciu przeciwko Celtikowi. - Dziękuję Wam wszystkim, razem oraz każdemu z osobna, za każde słowo skierowane w moją stronę w okresie trwania mojej przygody z piłką - napisał w mediach społecznościowych tydzień po meczu pożegnalnym. W ten sposób podziękował kibicom za wsparcie podczas całej kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada dziennikarzowi! "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

W trakcie kariery piłkarskiej Boruc przeżył wzloty i upadki zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Do dzisiaj wypomina mu się jeden błąd sprzed kilkunastu lat. Chodzi o pomyłkę z marca 2009 roku przeciwko Irlandii Północnej (2:3) w eliminacjach do mistrzostw świata, kiedy to po podaniu od Michała Żewłakowa nie trafił w piłkę, a ta wtoczyła się do jego bramki.

Artur Boruc odpowiedział na "zaczepkę" redakcji sportowej. Nie gryzł się w język

W czwartek 28 marca minęło równe 15 lat od tej pomyłki. W związku z tym profil TVP Sport postanowił przypomnieć kibicom jego nieudaną interwencję, publikując film w mediach społecznościowych. "To już piętnaście lat od pamiętnego błędu Artura Boruca w meczu z Irlandią Północną..." - napisano w opisie.

Tego samego dnia Boruc zacytował wpis, w którym nie gryzł się w język. "Jak ja kocham nasz kraj i mentalność. Cieszmy się chwilą, sukcesem kadry i popatrzmy na grubasa, który macha nieudolnie kończynami. "Kot bijący się echem w zupełnej dupie" - wędruje do redakcji TVP Sport. Gratuluję" - napisał Boruc na portalu X.

W jego odpowiedzi oczywiście nie zabrakło nawiązania do wtorkowego sukcesu reprezentacji Polski. Tego dnia Biało-Czerwoni pokonali Walię w rzutach karnych i awansowali na mistrzostwa Europy w Niemczech.

Boruc zakończył karierę reprezentacyjną w 2017 roku. W barwach Biało-Czerwonych wystąpił w 65 meczach. Miał 24 czyste konta.