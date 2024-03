Szybko poszło. Nie ma już biletów na Euro. Polacy oburzeni

Reprezentacja Polski pokonała we wtorek w finale baraży Walię i awansowała na Euro 2024. Tym samym piłkarze Michała Probierza zagrają w fazie grupowej turnieju z Holandią, Austrią oraz Francją. Choć nasze szanse na promocję do play-offów nie są zbyt duże, to i tak najbliższe mecze już teraz wywołują ogromne poruszenie. UEFA uruchomiła w czwartek oficjalną sprzedaż biletów i rozpętała się potężna burza.

4 Fot. REUTERS/Molly Darlington Otwórz galerię Na Gazeta.pl