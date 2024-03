Boniek usłyszał wyrok sądu. Oskarżył go ekspert TVP

Informację o procesie, który Rafał Rostkowski wytoczył Zbigniewowi Bońkowi, podał portal Meczyki.pl. "W trakcie jego trwania przesłuchano wiele osób związanych z PZPN czy środowiskiem sędziowskim" - czytamy.

Były sędzia pozwał Bońka. Jest wyrok sądu

Rafał Rostkowski wielokrotnie wypowiadał się negatywnie nt. sytuacji w polskim środowisku sędziowskim oraz związanymi z nimi działaniami PZPN. Gdy w lutym 2019 roku Zbigniew Boniek - wtedy jeszcze prezes PZPN - został zapytany przez dziennikarza TOK FM Przemysława Iwańczyka o zarzuty, które Rostkowski stawia Zbigniewowi Przesmyckiemu - byłemu przewodniczącemu Kolegium Sędziów - to w odpowiedzi nie zważał na słowa.

- Na ten temat ja Panu w ogóle nie odpowiem, bo to jest człowiek, który stracił kompletnie zaufanie sędziów, chłopaków, z którymi jeździł. To jest człowiek, który jest absolutnie na marginesie, to jest człowiek, który odpowiada rzeczy, które w ogóle z prawdą nie mają nic wspólnego. Ja tak to słucham, na to patrzę i mi jest przykro, że tak może się troszeczkę można powiedzieć nawet zeszmacić (...). - mówił Boniek w tamtej rozmowie.

Ówczesny prezes PZPN stwierdził też, że Rostkowski prowadzi grę polityczną. Dodał również, że Rostkowski nie miał wpływu na wprowadzenie systemu VAR w Polsce. - Ja gdzieś słyszałem, że VAR to powstał dzięki jego jakiejś ingerencji, że on kogoś przekonał, to jest w ogóle nieprawda - mówił Boniek.

Z treści samego aktu oskarżenia nie wynika - według słów mecenasa Marcina Wojcieszaka reprezentującego Zbigniewa Bońka - które dokładnie słowa Rostkowski uznał za zniesławiające jego osobę. Z projektu przeprosin, które miałby złożyć były prezes PZPN, można jednak wywnioskować, że za takie treści oskarżyciel uznał: "insynuację, że rzekomo się zeszmacił, że jest na absolutnym marginesie, że opowiada rzeczy, które w ogóle z prawdą nie mają nic wspólnego oraz umniejszają jego rolę w procesie przekonywania PZPN do wprowadzenia systemu VAR" - pisze portal Meczyki.pl.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny uznał jednak, że Zbigniew Boniek nie znieważył Rafała Rostkowskiego. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.